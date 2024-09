Jacob Elordi: "Mi sono ispirato a Paul Newman per il mio ruolo in On Swift Horses"

Jacob Elordi si è ispirato al Paul Newman di Hud il selvaggio per il suo ruolo nel prossimo film di Daniel Minahan, On Swift Horses.

Christopher Abbott sarà anche il nuovo James Dean, ma Jacob Elordi è il nostro nuovo Paul Newman? Elordi ha rivelato di essersi ispirato all'iconico attore di Hud il selvaggio per il prossimo dramma sentimentale queer On Swift Horses.

L'attore di Euphoria ha dichiarato a Vanity Fair di aver studiato la "sensibilità" di Newman per portare sul grande schermo l'adattamento del romanzo. "Ho semplicemente guardato i film di Paul Newman e ho cercato di costruire una voce basata sul modo in cui parlava, e un movimento intorno al modo in cui si muoveva - in particolare in Hud il selvaggio perché ha interpretato quel ruolo con una sensibilità particolare", ha detto Elordi.

Un film pieno di scene hot

Elordi interpreta un veterano della guerra di Corea Julius, che manda all'aria il matrimonio del fratello (Will Poulter) dopo essersi innamorato della cognata (Daisy Edgar-Jones). Julius ha anche una relazione con un altro truffatore, interpretato dalla star di Babylon Diego Calva. Il regista di Compagni di viaggio Daniel Minahan dirige il film, che sarà presentato in anteprima mondiale al TIFF 2024.

Elordi ha raccontato di aver lavorato a stretto contatto con Calva per preparare le loro scene d'amore prima che le telecamere iniziassero a girare. "È davvero in gamba", ha detto Elordi della co-star Calva. "Abbiamo avuto una settimana di preparazione intensiva nella stanza del motel, e il regista Dan ci ha dato molta libertà di correre in giro, di giocare e di trovare l'amore tra quelle quattro mura".

Calva aveva già anticipato a Variety nel 2023 che in On Swift Horses ci sarebbero state delle scena molto hot. "Non so se posso dirlo, ma in questo film avremo delle scene piuttosto hot", ha detto Calva. "Bisogna aspettare. Ma credo che sarà un film molto bello".

Calva aveva già citato in passato la passione di Elordi per la storia del cinema e del palcoscenico. "È stato molto bello lavorare con lui. È ossessionato dalla fotografia, è ossessionato dalle vecchie opere teatrali. Ama Tennessee Williams e Cechov. Non è il tipo di persona che si pensa che sia. È un attore così forte. È semplicemente fantastico. Mi sento molto orgoglioso", ha detto l'attore del collega Elordi.