Jacob Elordi e Daisy Edgar-Jones alle prese con passione e gioco d'azzardo nel trailer di On Swift Horses

Sony Pictures Classics ha condiviso online il trailer del film On Swift Horses, con star Jacob Elordi e Daisy Edgar-Jones. Il lungometraggio, che ha debuttato all'edizione 2024 del Toronto Film Festival, sarà distribuito nei cinema americani il 25 aprile.

Il contenuto del trailer di On Swift Horses

Nel video si anticipano le situazioni in cui si ritroveranno coinvolti i protagonisti di On Swift Horses, adattamento del romanzo scritto da Shannon Pufahl che è stato diretto da Daniel Minahan, da una sceneggiatura di Bryce Kass.

Nel trailer del film in arrivo nelle sale americane tra qualche settimana si mostra come la vita di una tranquilla coppia venga stravolta da un ritorno inaspettato che trascina i due sposi in un mondo all'insegna di segreti, passioni e gioco d'azzardo. Non mancano nemmeno le relazioni extraconiugali e attrazioni che travolgono i giovani al centro degli eventi.

Cosa racconterà il film

La storia avrà al centro degli eventi Muriel e suo marito Lee mentre iniziano una nuova vita in California dopo il ritorno del giovane dalla guerra in Corea.

La loro nuova stabilità viene messa a rischio dall'arrivo del carismatico fratello di Lee, Julius, un giocatore d'azzardo ribelle con un passato segreto. In breve tempo si forma un pericoloso triangolo sentimentale e, quando Julius parte per ritrovare un truffatore che lo ha ingannato, Muriel spera di ottenere qualcosa di più e si ritrova così ad avere una vita segreta, scommettendo sulle corse di cavalli ed esplorando un amore che non pensava sarebbe mai stato possibile.

Nel cast, oltre ai protagonisti Daisy Edgar-Jones e Jacob Elordi, ci sono anche Will Poulter, Sasha Calle e Diego Calva.