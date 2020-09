Jackie: il film con Natalie Portman stasera su Rai Movie in seconda serata

Stasera su Rai Movie, in seconda serata alle 23:15, arriva Natalie Portman in Jackie, ritratto della first lady Jacqueline Kennedy ad opera di Pablo Larraín.

Natalie Portman e la sua Jacqueline Kennedy protagoniste stasera su Rai Movie, alle 23:15, con Jackie, il biopic diretto nel 2016 da Pablo Larraín, presentato in quell'anno a Venezia e vincitore del Premio Osella per la migliore sceneggiatura.

Jaqueline Kennedy, per tutti "Jackie", ha solo 34 anni quando JFK viene eletto Presidente degli Stati Uniti. Elegante, raffinata e imperscrutabile, la First Lady si impone immediatamente come icona globale, soprattutto per il suo gusto nella moda, nell'arredamento e nelle arti.

Il biopic che si svolge nei quattro giorni compresi tra l'assassino di Kennedy e la sua sepoltura, mostrando le reazioni del suo entourage e in particolare della moglie Jackie.

Nel 2017 il film è stato candidato a 3 Premi Oscar - per la Miglior colonna sonora, Migliori costumi e Miglior attrice protagonista, Natalie Portman - non vincendone tuttavia nessuno.