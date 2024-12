Jackie Chan e Ralph Macchio in azione nel mondo di Karate Kid nelle foto del film Legends

Il 30 maggio arriverà nei cinema americani il film Karate Kid: Legends e le nuove foto ritraggono i tre protagonisti Ben Wang, Jackie Chan e Ralph Macchio.

Gli scatti, condivisi da Entertainment Weekly, mostrano i personaggi anche alle prese con gli allenamenti.

Cosa racconterà Karate Kid: Legends

Il giovanissimo Ben Wang ha conquistato il ruolo del protagonista, Li Fong, un teenager nato a Pechino che si trasferisce a New York con la madre (Ming-Na Wen), ritrovandosi in difficoltà nella nuova scuola e venendo coinvolto in situazioni che vorrebbe evitare.

Li partecipa a una gara di karate e il suo insegnante di kung fu, Mr. Han (Jackie Chan), chiede l'aiuto di Daniel LaRusso (Ralph Macchio) per allenare il ragazzo, fondendo quindi i due stili di combattimento.

Wang pronto a lottare in una foto di Karate Kid: Legends

Come è stato scelto Ben

Il regista Jonathan Entwistle ha spiegato a Entertainment Weekly, che ha condiviso le foto in anteprima, di aver ricevuto lo script nel 2022, anche se il finale era diverso da quello che si vedrà nelle sale. A interessare il filmmaker è stata l'opportunità di mettere in connessione Mister Han e Daniel La Russo.

Wang ha attirato l'attenzione durante il casting perché sapeva parlare cinese, era un fantastico attore ed era molto bravo nel campo delle arti marziali. Il regista ha ricordato: "Quando abbiamo visto per la prima volta il video di Ben abbiamo pensato: 'Wow, questo ragazzino è nella Cina rurale. Abbiamo trovato questo ragazzo che è in mezzo al nulla. Wow, è fantastico', ma in realtà è del Minnesota. Ma quello ci ha aiutato perché Ben poteva capire senza difficoltà il mandarino e il lato americano di ciò che è al centro della storia".

Karate Kid: Legends, una foto di Jackie Chan, Ben Wang e Ralph Macchio

Ben ha ricordato che sapeva un po' combattere perché ha imparato il taekwoo, ma è stato poi seguito dai responsabili degli stunt Larry Lam e Peng Zhang, allenandosi per circa un mese e mezzo prima delle riprese, per cinque giorni alla settimana.

Il legame tra Cobra Kai e Karate Kid

Il filmmaker ha invece anticipato che Mister Han, Mister Miyagi e Daniel LaRusso fanno parte di un unico universo e c'è già un riferimento a questo elemento nei film precedenti di Karate Kid. Entwistle ha svelato che Jackie Chan, al termine di una giornata di lavoro, rimaneva sul set e raccontava storie e parlava con gli altri membri del cast, condividendo inoltre molte idee che sono state usate nel film, come accaduto con una sequenza di combattimento in cui entra in scena sorprendendo Ben.

Da Karate Kid a Cobra Kai: come è cambiato il concetto di buoni e cattivi

Nel film Ben cercherà di trovare il suo posto nel nuovo mondo di New York, città che ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio personaggio.

Jonathan ha inoltre svelato di essere un grande fan di Cobra Kai ed è stato entusiasta all'idea di poter collegare il film alla serie tv, parlando spesso con il team dello show targato Netflix per creare un universo condiviso convincente.