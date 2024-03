Sweet Dreams: Johnny Knoxville (Jackass) affronta la vita in rehab nel trailer

Paramount Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Sweet Dreams, con protagonista un Johnny Knoxville costretto ad affrontare la sua nuova vita in rehab, le strutture di riabilitazione molto celebri negli Stati Uniti.

Il film vede Knoxville nel ruolo di Morris, un alcolista problematico che si ritrova nel centro di recupero Sweet Dreams. Durante la disintossicazione, Morris lotta per affrontare la sua disastrosa vita, ma quando la casa del centro di riabilitazione viene messa all'asta, accetta con riluttanza di allenare la squadra di softball disadattata di tossicodipendenti in via di guarigione per vincere un premio in denaro e dimostrare che tutti, nonostante il loro passato, possono fare un home run.

"Ho bisogno che tu contribuisca, che sia una risorsa e che insegni qualcosa a questi ragazzi", viene detto a Morris nel trailer, che mostra i problemi di Morris con l'alcol. Diventa presto chiaro che si tratta di un giocatore di softball di talento. Mentre il suo centro di riabilitazione si iscrive a un torneo di softball con un premio di 80.000 dollari, Morris cerca di salvare la casa e di dare una seconda possibilità a chi ci vive dentro.

Oltre a Knoxville, Sweet Dreams è interpretato anche da Kate Upton, Jay Mohr, Mo Amer, GaTa, Bobby Lee, Theo Von, Brian Van Holt, Jonnie Park, Shakewell, Adam Faison, Erik Anthony Gonzalez e Beth Grant. Il film è diretto, scritto e prodotto da Lije Sarki.

Un nuovo ruolo per Knoxville dopo Jackass

Sebbene Sweet Dreams presenti elementi comici, segna un nuovo tipo di ruolo per Johnny Knoxville. Pur avendo partecipato a numerosi film, è stato il suo ruolo di protagonista nello show comico Jackass: il film che ha portato Knoxville alla fama mondiale. Presentato per la prima volta nel 2000, lo show vedeva Knoxville e altri membri del gruppo Jackass impegnati in dolorose acrobazie e scherzi reciproci.

Il franchise di Jackass ha avuto un enorme successo, generando numerosi lungometraggi con Knoxville, l'ultimo dei quali è stato Jackass 4.5 nel 2022. Tuttavia, Knoxville ha riconosciuto che, sebbene Sweet Dreams sia un tipo di film diverso per lui, il processo è stato emozionante per molte delle persone che vi hanno lavorato. "Una delle cose più belle di questo film è che molti degli attori e buona parte della troupe sono tutti tossicodipendenti in via di guarigione", ha detto Knoxville a People. "Hanno combattuto il drago, lo hanno tenuto sotto controllo e ora vivono la loro vita".

Sweet Dreams uscirà nelle sale americane il 12 aprile e in digitale il 16 aprile.