Jack Ryan 4: Amazon annuncia il rinnovo della serie, nel cast anche Michael Peña

Jack Ryan 4 ha ottenuto il via libera da parte di Amazon che ha inoltre annunciato l'arrivo nei nuovi episodi dell'attore Michael Peña.

L'annuncio del rinnovo del progetto televisivo tratto dai romanzi di Tom Clancy arriva a poca distanza dalla fine delle riprese del terzo ciclo di episodi, di cui non è stato svelato il periodo previsto per il debutto.

Nella terza stagione di Tom Clancy's Jack Ryan, il protagonista interpretato da John Krasinski è in fuga e impegnato in una corsa contro il tempo. Jack si ritrova erroneamente implicato in una cospirazione e ricercato dalla CIA e da una fazione ribelle internazionale di cui ha scoperto da poco l'esistenza. Jack deve quindi rimanere nascosto e viaggiare attraverso l'Europa, cercando di rimanere in vita e impedire un conflitto globale.

Per ora, oltre al debutto di Michael Peña con un ruolo ancora avvolto dal mistero, i produttori dello show non hanno confermato l'eventuale ritorno di Wendell Pierce nella parte di James Greer e di Michael Kelly nel ruolo di Mike November.

Peña ha recentemente recitato in Moonfall, diretto da Roland Emmerich, in Secret Headquarters e nella serie Narcos: Messico.