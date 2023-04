Jack Nicholson, torna dopo due anni in prima fila allo stadio per i Lakers. E in gran forma

Jack is Back! Mancava da quasi due anni a una partita dei Los Angeles Lakers, ma ieri sera Jack Nicholson era in prima fila a tifare per la sua squadra NBA del cuore.

L'ultima volta che Jack Nicholson aveva presenziato a una partita dei gialloviola risale al 19 ottobre del 2021, prima di prendersi una lunga pausa probabilmente per motivi di salute. L'attore ormai 86enne non si è più presentato in pubblico da allora, tanto che su di lui sono circolate nel tempo voci di una vita da "recluso" nella sua villa di Beverly Hills e di una probabile forma di demenza senile non resa pubblica ufficialmente.

Il 14 aprile era circolata una foto paparazzata, in cui l'attore appariva con un'immagine un po' trascurata nella privacy della sua villa e per la quale molti media internazionali, tra cui il Guardian, avevano espresso timori per la sua salute fisica e mentale.

Buon compleanno Jack Nicholson: la Top 10 delle sue migliori performance

Il 22 aprile, intanto, l'attore ha raggiunto il traguardo degli 86 anni e ieri notte si è presentato col figlio in prima fila alla partita dei Lakers contro i Memphis Grizzlies, portando fortuna alla squadra, che ha superato il primo turno dei playoff. Guardando i video che sono circolati nelle ultime ore, è sembrato il Nicholson di sempre.

Jack Nicholson e Joe Turkel in una scena di Shining

Sorridente e disponibile, è stato salutato calorosamente da tutto il pubblico presente all'arena e omaggiato da un video con le immagini più iconiche della sua carriera cinematografica sui maxischermi a centro campo. Prima dell'inizio della partita Lebron James è andato ad abbracciarlo e Jack ha ricambiato il gesto affettuosamente.

Jack Nicholson is back courtside at a Lakers playoff game for the first time in a long time. pic.twitter.com/MFIvMz4XxZ — Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 29, 2023

Nel corso del tempo i posti occupati da lui e dai suoi famigliari sono stati ribattezzati i "Jack Seats", ed è stato bello vederlo tornare a occupare quei sedili che lo hanno visto sempre presente e fedelissimo alla sua squadra. Speriamo possa tornare a essere una presenza fissa a bordocampo.