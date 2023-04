Jack Nicholson "irriconoscibile e trasandato": spuntano le foto dopo due anni lontano dal pubblico

In molti temono per la salute mentale e fisica di Jack Nicholson: dopo due anni dalla sua ultima apparizione pubblica sono appena state pubblicate alcune foto dell'attore 85enne.

Jack Nicholson, una vera e propria leggenda di Hollywood, è stato avvistato per la prima volta in quasi due anni e, secondo i fan, guardando le foto potresti rischiare di non riconoscerlo. L'85enne appare trasandato e quasi irriconoscibile negli scatti e questo ha spinto i fan ad interrogarsi sul suo attuale stato di salute.

Il vincitore dell'Oscar è stato fotografato sul balcone della sua dimora da 10 milioni di dollari sulla celebre Mulholland Drive, a Los Angeles. Nicholson non si faceva vedere in pubblico dall'ottobre 2021, ovvero il giorno in cui ha assistito al suo ultimo match dei Los Angeles Lakers in compagnia di suo figlio Ray.

Qualche mese fa gli amici e i familiari dell'attore si erano detti preoccupati per le sue condizioni di salute, affermando: "Non esce da un anno, la sua casa è il suo castello. Vorremo soltanto che uscisse di più e di dicesse come sta. Temiamo che possa morire da solo come Marlon Brando".

Jack Nicholson al momento vive proprio in quella che una volta era la residenza di Brando e molti credono che possa soffrire di demenza senile, in particolare a causa del fatto che ha smesso di recitare nel 2013 per problemi di memoria: non riusciva più a ricordare le battute.

Nonostante questo, nelle ultime ore alcuni fan hanno preso le difese di Jack online, ricordando a chi lo critica che la leggenda vivente ha 85 anni: "Dal momento che non desidero amplificare il clickbait del Daily Mail su Jack Nicholson, dirò solo questo: ha 85 anni. Buon per lui! Avere 85 anni e godersi una vita tranquilla è un privilegio di questi tempi", ha scritto Jocelyn Palmer.