Jack Nicholson, il nipote Sean Norfleet arrestato per violenza domestica e rilasciato su cauzione

Grave accusa nei confronti del figlio della primogenita della star premio Oscar e protagonista di Shining e Qualcuno volò sul nido del cuculo.

Il primo nipote di Jack Nicholson, Sean Norfleet, è stato arrestato a Los Angeles martedì 5 agosto con l'accusa di violenza domestica aggravata, secondo quanto riporta People.

Nato Sean Knight Nicholson, 29 anni, è stato accusato di aver aggredito una donna non identificata. L'uomo è stato schedato e poi rilasciato su cauzione da 50.000 dollari.

Chi è Sean Norfleet?

Il nipote della leggenda di Hollywood, è figlio di Jennifer Nicholson avuto con l'ex marito Mark Norfleet, con il quale ha avuto anche un altro figlio, Duke, 26 anni. La coppia è stata sposata dal 1997 al 2003.

Jack Nicholson in una scena di A proposito di Schmidt

Figlia maggiore di Jack Nicholson, Jennifer è nata dal matrimonio dell'attore con l'ex moglie Sandra Knight. Ex studente di cinema all'Emerson College, Sean Norfleet è diventato un produttore musicale mentre suo fratello Duke è attore ed è apparso in film e serie come Noi e Dreamland.

La famiglia di Jack Nicholson

Oltre a Jennifer, Jack Nicholson ha avuto altri cinque figli: Caleb Goddard, 54 anni, con l'attrice Susan Anspach, Honey Hollman, 43 anni, con la modella Winnie Hollman, Lorraine, 35 anni, e Ray, 33 anni, con l'attrice Rebecca Broussard, e Tessa Gourin, 30 anni, con Jennine Gourin.

Oltre ad essere nonno dei due figli di Jennifer, Jack Nicholson è anche nonno dei tre figli di Honey Hollman. Nicholson ha vinto tre premi Oscar nella sua carriera, per le sue performance in Qualcuno volò sul nido del cuculo, Qualcosa è cambiato e Voglia di tenerezza. Insieme a Daniel Day-Lewis e Walter Brennan, è l'unico attore ad aver vinto tre premi Oscar a fronte di dodidi nomination.

Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali sull'arresto di Norfleet da parte della famiglia di Jack Nicholson.