Jack Nicholson, suo nipote debutta nel prossimo film del regista di Get Out

Questione sicuramente di DNA ma anche il sogno di poter avere una carriera luminosa quanto la sua. Duke Nicholson, nipote del leggendario e ben più famoso Jack Nicholson debutterà sul grande schermo nel prossimo film di Jordan Peele, premio Oscar per Get Out, dal titolo Us.

Duke Nicholson si va ad unire ad un nutrito cast che include già Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss e Tim Heidecker. Nulla si sa sulla trama, tantomeno dei ruoli che gli attori andranno a ricoprire, unica informazione rilasciata dalla produzione è che sarà un social thriller e segnerà la prima collaborazione di Jordan Peele con la Universal Pictures.

Us, la cui produzione è in corso, arriva dopo il successo di Scappa - Get Out, horror indipendente che ha incassato ben 255 milioni di dollari in tutto il mondo, ha ricevuto un'accoglienza calorosa della critica e ha conquistato quattro nomination di peso ai recenti Academy Awards - film, regia, attore protagonista e sceneggiatura - portandosi a casa quello per il miglior script originale. Per Peele è un po' la prova del nove, visto che si tratta della sua opera seconda e sarà perciò guardato a vista per vedere se confermerà o meno il talento mostrato. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Jordan Peele insieme a Sean McKittrick e Jason Blum.

In merito al film Elisabeth Moss ha rilasciato alcune dichiarazioni a Indiwire durante la presentazione di Her Smell al Toronto Film Festival: "Posso dire di essere una grandissima fan di Get Out, un po' come il resto del mondo, e penso che questo nuovo progetto sia davvero valido. Penso proprio che andrà molto bene. Sarà davvero bello e più non aggiungo". Soffermandosi poi sullo stile poi ha rimarcato come Peele sia: "Davvero un grande regista, inteso come una grande guida per gli attori. È un'abilità molto specifica, che contiene al suo interno anche l'abilità di non dire proprio nulla a volte e farsi comunque comprendere. Jordan fa questa cosa meravigliosa per cui, se tu gli fai una domanda su come girare una scena, lui ti risponde 'non lo so, proviamoci e vediamo'. Rende tutto davvero confortevole e divertente. È davvero straordinari".