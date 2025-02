Jack Nicholson: apparizione a sorpresa al SNL50 per introdurre Adam Sandler

Jack Nicholson è sparito dalle scene per motivi anagrafici. Ma all'età di 87 anni, il divo appare ancora in gran forma come ha dimostrato la sua apparizione a sorpresa nella puntata speciale che ha celebrato i 50 anni del Saturday Night Live dove ha introdotto la performance di Adam Sandler.

"Facciamola sentire a Jack, tesoro! Jack, tesoro, stasera sei uscito!" ha esclamato Sandler dopo la presentazione, prima di eseguire il brano 50 Years accompagnandosi con la chitarra.

"Tutti in questa stanza hanno qualcosa in comune. Tutte le nostre vite sono state cambiate dallo spettacolo", ha esordito Sandler, che ha trascorso cinque anni al Saturday Night Live, dal 1991 al 1995. La sua canzone ha messo in risalto molte battute dietro le quinte, tra cui il grido di Drunk Wally e il ringraziamento all'infermiera Teresa per le numerose dosi di Pepto Bismol.

"50 anni di scrittori che vedevano Spielberg davanti ai monitor di Lorne, senza ridere su nessuno dei loro sketch che lui ovviamente odiava", ha cantato Sandler nel brano. "50 anni in cui quegli stessi scrittori si sono ubriacati all'after party e hanno detto ad alta voce a tutti che Lo squalo era sopravvalutato."

Una storia lunghissima

"Abbiamo avuto quattro anni di Eddie Murphy, otto anni di Will Forte, cinque anni di Jan Hooks e Gilda Radner, sei anni di Victoria Jackson, 11 di Michael Che, tre anni di Melanie Hutsell, Michael McKean ce l'ha fatta solo per due anni" ha cantato l'attore nel brano satirico, ripercorrendo il cast dello show comico. "Un anno di Billy Crystal, sei di Dennis Miller, otto di Phil Hartman, il collante." Non sono mancati neppure momenti commoventi nel ripercorrere la lunga storia del Saturday Night Live, show longevo e amatissimo dal pubblico americano.

Quanto a Jack Nicholson, la sua ultima apparizione risale al 2010, nella commedia romantica Come lo sai. Da allora il divo si gode il pensionamento interrotto già un decennio fa per partecipare alla commemorazione dei 40 anni del Saturday Night Live.