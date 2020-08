Jack lo Squartatore: una lettera del serial killer fu venduta all'asta ad un prezzo folle

Una lettera in cui Jack lo Squartatore annunciava il suo prossimo omicidio, firmandosi col suo soprannome è stata venduta all'asta nel 2014 per quasi 50.000 dollari.

Questa lettera è una fra le tante inviate alla polizia nel 1888, l'anno in cui il quartiere Whitechapel a Londra fu segnato dai terribili omicidi. La lettera, inviata direttamente alla stazione di polizia di Ealing, fu ricevuta il 29 ottobre 1888, 11 giorni prima del ritrovamento dell'ultima vittima (accertata) di Jack lo Squartatore, Mary Jane Kelly.

Kelly fu assassinata infatti il 9 novembre 1888 e fa parte della rosa di cinque vittime ufficialmente attribuite a Jack the Ripper, secondo gli studiosi, cinque donne che furono ammazzate brutalmente tra l'agosto e il novembre del 1888.

Non è ancora del tutto chiaro il tragitto che abbia fatto la lettera per arrivare ai giorni nostri, sappiamo soltanto che nel 1966 questo foglietto di carta era finito tra le mani di un poliziotto della polizia metropolitana, a cui fu regalato come ricordo quando si ritirò dalle forze dell'ordine. Alla sua morte, la sua vedova vendette la lettera.

Ai giorni nostri, questo foglietto intriso di sangue e mistero, è stato valutato tra i $1000 e i $1630 (£600- £900), invece la cifra che fu battuta all'asta nel 2014, è di £ 27.280 (circa $50.000). Nessuna delle lettere attribuite allo Squartatore era stata venduta prima e la società d'asta dichiarò che l'importanza di questo reperto stava nel fatto che "Dato che la lettera proviene dalla polizia è un oggetto unico, in vendita. Nessuno può provare che sia stata davvero firmata dallo Squartatore stesso, ma allo stesso modo nessuno può dimostrare che non lo sia".

Stewart P. Evans, un ufficiale di polizia oggi in pensione e autore di diversi libri sulle lettere di Jack lo Squartatore, afferma che la lettera venduta è stata senza dubbio creata durante il periodo degli omicidi dell'assassino di Whitechapel. Lui ipotizza che ci siano almeno tre lettere scritte molto probabilmente dal serial killer, tra le centinaia inviate per scherzo alla polizia, nel periodo in cui indagava sul caso dello Squartatore.

Nella lettera battuta all'asta, Jack lo Squartatore avverte che avrebbe commesso due omicidi e si firma proprio col soprannome che gli avevano dato i media. Il testo della lettera dice: "Attenti, ci sono due donne che voglio, sono bastarde e intendo averle. Il mio coltello è ancora affilato, è un coltello da studenti e spero che vi sia piaciuto il rene. Io sono Jack lo Squartatore.".

Il rene menzionato nella lettera, appare anche in un'altra cartolina, quella comunemente nota come "Lettera dall'inferno", in cui l'assassino afferma di aver fritto uno dei reni della sua vittima, commentando che "aveva un buon sapore".

Gli omicidi di Jack lo Squartatore rimangono il mistero irrisolto più noto della storia criminale britannica. Già ai tempi circolavano numerose teorie e speculazioni sull'identità dello Squartatore, teorie che ancora oggi fanno discutere. Alcune tra queste suggerirono che l'assassino fosse un macellaio, un medico o persino il chirurgo della Regina.

Il mistero ha dato vita a innumerevoli libri, programmi televisivi e film, alcuni con attori famosi, come Michael Caine e Johnny Depp.

Michael Caine ha interpretato La vera storia di Jack lo Squartatore, la miniserie andata in onda per la prima volta l'11 Ottobre dell'88, che ha lo stesso titolo del film con Johnny Depp. Ma quest'ultimo non è un remake della miniserie, bensì una trasposizione della graphic novel From Hell di Alan Moore ed Eddie Campbell.