Jack in the box, clip esclusiva del film horror nelle sale dal 17 settembre

Jack in the box è un film horror con una presenza demoniaca nascosta nella famosa scatola per bambini da cui esce il pagliaccio a molla. Il film è nelle sale dal 17 settembre. Ecco una clip esclusiva della pellicola

Jack in the box, il film del quale vi presentiamo una video clip esclusiva, è arrivato nelle nostre sale il 17 settembre distribuito da Adler Entertainment. Nella pellicola, una presenza demoniaca si nasconde nella famosa scatola, un giocattolo da cui esce un pagliaccio a molla .

Nella scena del film che potete vedere qui sopra, una donna impegnata a pulire una vetrina si rivolge al clown schernendolo. In un batter d'occhio il clown scompare dalla vetrina del museo, la donna esce dalla stanza e trova la scatola che contiene il clown in mezzo alle scale. Mentre le porte si chiudono la chiave della scatola inizia a girare da sola mentre la donna urla chiedendo aiuto.

Jack in the Box è un horror che gira tutto intorno alla figura di un clown, da sempre figura inquietanti (e gettonata) nel cinema di genere. Nel film un uomo rinviene una misteriosa scatola vintage che contiene un pupazzo a molla che raffigura un clown. L'uomo decide di donare il giocattolo al museo locale, ma una volta che la scatola è aperta, il clown esce e inizia a uccidere senza pietà. Così mentre i dipendenti del museo muoiono uno dopo l'altro in circostanze misteriose, un giovane di nome Casey intuisce di essere direttamente in linea con la prossima vittima del pupazzo.

Il film è stato diretto dal regista britannico Lawrence Fowler. La pellicola horror vede protagonisti Ethan Taylor, Philip Ridout, Lucy-Jane Quinlan a cui si affiancano Robert Nairne, Darrie Gardner, Charles Abomeli, Simon Balfour, Tom Carter, Vinnie Clarke, Stacey Lynn Crowe, William Frazer, Laura Janes e Penelope Wildgoose. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Lawrence Fowler.