Jack Black ricrea il classico di Ozzy Osbourne "Mr. Crowley" per il suo concerto d'addio

Jack Black non si lascerebbe mai sfuggire l'occasione di onorare una leggenda del rock e stavolta è toccato al grande Ozzy Osbourne, che qualche giorno fa ha dato il suo addio alle scene.

Sabato scorso, infatti, i fan e i colleghi musicisti si sono riuniti per celebrare l'ultima esibizione di Osbourne e della sua pionieristica band heavy metal, i Black Sabbath. Sebbene Black non abbia potuto partecipare di persona all'evento Back to the Beginning, ha fatto un'apparizione a sorpresa ricreando la classica performance di Osbourne in "Mr. Crowley" del 1981 in un video musicale pre-registrato.

Black non solo ha stupito i fan con una voce fluida che emulava quella del rocker in pensione, ma lo ha fatto in pieno stile School of Rock esibendosi insieme a una band di adolescenti. La formazione comprendeva il figlio del chitarrista dei Rage Against the Machine Tom Morello alla chitarra, il figlio di Scott Ian e Pearl Aday, Revel, al basso, Hugo Weiss alle tastiere e Yoyoka Soma alla batteria.

L'energia di Jack Black e la devozione verso un pezzo di storia del rock

L'irresistibile Jack Black in una scena di School of Rock

La cover vede Black duplicare anche l'abbigliamento di Osbourne, fino alla camicia con le maniche a frange e la scritta "Ozzy" sul petto. Il video ricorda proprio la sua esibizione nel film del 2003 che è diventato uno dei più amati della sua filmografia e uno dei più citati in assoluto.

Il rocker Ozzy Osbourne e sua moglie Sharon Osbourne

Il video rende omaggio anche all'ex chitarrista di Osbourne, Randy Rhoads, morto in un incidente aereo nel 1982. Roman Morello ha suonato una chitarra appartenuta a Rhoads e a un certo punto Black lo ha sollevato durante il suo assolo di chitarra - un omaggio all'iconica copertina dell'album live Tribute del 1987 che vedeva proprio Osbourne sollevare Rhoads in aria.

Tenutosi davanti a una folla di 40.000 persone al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra, il concerto evento Back to the Beginning ha segnato l'ultima esibizione della formazione originale dei Black Sabbath, che si è riunita per condividere il palco un'ultima volta. L'evento è avvenuto dopo che Osbourne si è ritirato dalle esibizioni dal vivo a causa di problemi di salute, tra cui il morbo di Parkinson. Lo spettacolo si è concluso con un breve set di Osbourne seduto e un ultimo set dei Sabbath.

Gli altri omaggi a Ozzy Osbourne

Prima che la band salisse sul palco, Osbourne è stato onorato da un'intera giornata di leggende del metal e dell'hard-rock, tra cui Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb of God, Anthrax e Mastodon. Ognuno di loro ha suonato un breve set che comprendeva almeno una cover dei Sabbath o di Osbourne. La star di Aquaman Jason Momoa ha fatto da presentatore dell'evento.

Black aveva già onorato Osbourne in occasione dell'inserimento dell'artista nella Rock & Roll Hall of Fame lo scorso anno (i Black Sabbath sono stati inseriti come gruppo nel 2006). Nel suo discorso, Black ha ricordato di aver ascoltato per la prima volta l'album di debutto di Osbourne all'età di 13 anni, sottolineando di essere rimasto "affascinato" dalla copertina prima ancora di averlo ascoltato.