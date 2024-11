Jack Black nelle prime foto di Dear Santa, la commedia natalizia dei fratelli Farrelly

I fratelli Farrelly, Bobby e Peter, sono tornati a lavorare insieme in occasione della commedia natalizia Dear Santa, progetto la cui idea risale a circa 15 anni fa.

Grazie al sito Entertainment Weekly si possono ora vedere le prime foto del film che vede protagonista Jack Black e scoprire qualche anticipazione.

La genesi di Dear Santa

A contribuire alla realizzazione di Dear Santa è stato Ricky Blitt (Loudermilk), che ha insistito per far scrivere la sceneggiatura. Quando lui e Peter Farrelly sono stati contenti del risultato ottenuto, Bobby ha accettato di dirigerlo.

Al centro della trama ci sarà il giovane Liam Turner (Robert Timothy Smith), che crede ancora a Babbo Natale. Per dimostrare di avere ragione, il ragazzino gli scrive una lettera invitandolo a mostrarsi. Liam, tuttavia, sbaglia a scrivere e invia la lettera a Satana (Jack Black) che, non ricevendo mai lettere dai giovani, è lusingato e decide di andare a incontrare Liam, dando vita a caos, confusione e momenti esilaranti.

L'incontro tra Satana e il giovane protagonista

Bobby, nella fase di casting, si è reso conto che Black sarebbe stata l'unica scelta possibile per un ruolo "diabolico, ma in modo divertente", essendo in grado di trasmettere una sensazione un po' malvagia, ma al tempo stesso in grado di conquistare il cuore degli spettatori. Il regista ha sottolineato: "Non abbiamo mai voluto realizzare un film horror o qualcosa di simile. Volevamo che fosse comico. Quindi si è trattato di un equilibrio delicato nell'interpretare questo personaggio iconico, ma farlo in un modo che gli spettatori potessero trovare divertente. E Jack era la persona perfetta".

Una scena della commedia natalizia

Black ha risposto, dopo aver ricevuto lo script, che era "nato per interpretare quel ruolo", inviando ai fratelli Farrelly una foto con il costume per interpretare la parte.

Nel cast ci sono anche Jaden Carson Baker, Kai Cech, Brianne Howey, Hayes MacArthur, PJ Byrne e Keegan-Michael Key nel ruolo del terapista del giovane.

Keegan-Michael Key in una foto

Il cantante Post Malone, invece, interpreta sé stesso in un cameo durante una scena in cui i ragazzini vanno a un concerto.