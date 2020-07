Jack Black nel divertente video su Instagram: "Siate eroi, indossate una mascherina"

Jack Black per il sociale, ma a modo suo. L'attore posta il suo contributo su Instagram, ricordando in un video il semplice gesto che può aiutare a non diffondere ulteriormente il virus.

Ormai non c'è più neanche bisogno di specificare, si sa di che parliamo. Ma, a quanto pare, c'è bisogno di ricordare cosa si può fare per non far salire i contagi: indossare una semplice mascherina.

E no, spiega Jack Black: non quella 'tipica' dei supereroi... Anche se, al momento, per essere degli eroi basterebbe proprio un gesto simile.

"Siate degli eroi, indossate una mascherina! #LeVostreAzioniPossonoSalvareDelleVite" grida a gran voce l'attore di School of Rock prima di tuffarsi in piscina, con indosso, ovviamente, una mascherina chirurgica.

Black non è il primo, né probabilmente l'ultimo, delle star che hanno approfittato dei social per fare appello ai propri fan e urgere a prendere precauzioni contro il COVID-19, soprattutto in vista del continuo aumento di casi negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo.