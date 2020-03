Jack Black debutta su Tik Tok con una folle danza in stivali e cappello da cowboy

Jack Black ha deciso di debuttare nel mondo di Tik Tok con un divertente video in cui danza indossando un cappello da cowboy e un paio di stivali in stile western.

La notizia dell'arrivo della star tra gli utenti che pubblicano i brevi filmati in streaming ha in poche ore suscitato molto entusiasmo tra i fan.

L'attore, a dicembre, aveva svelato durante la promozione di Jumanji - The Next Level che potrebbe ritirarsi dal mondo della recitazione. Jack Black aveva spiegato: "Forse un altro film. Sto in un certo senso apprezzando l'idea di ritirarmi presto... Lo sto dicendo da molto tempo che questo è l'ultimo film. Vedrò. Non posso realmente dire quale sarà il mio progetto perché è troppo presto".

Jack aveva motivato la propria scelta sottolineando: "Trascorro troppo tempo distante da casa. Forse farò uno show televisivo qui in città, in modo da poter lavorare dalle 9 alle 5 di pomeriggio e poi tornare a casa. Vedremo. Non sono una persona che fa progetti a lungo termine. Affronto tutto giorno dopo giorno".

In attesa di scoprire cosa farà, l'attore ha comunque confermato che non ha intenzione di "abbandonare" i propri fan, realizzando quindi anche brevi video su Tik Tok.