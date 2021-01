Jack Black come Iron Man, ma con gli speedo: il folle video celebra il 2021

Jack Black non è nuovo alla pubblicazione di video assurdi sul suo profilo Instagram. Per celebrare il 2021, però, l'attore si è davvero superato.

Per celebrare l'arrivo del 2021, Jack Black ha pubblicato un video davvero surreale sul suo profilo Instagram. L'attore, infatti, indossa la maschera di Iron Man e porta soltanto un paio di Speedo. Come suo solito, poi, si lascia andare ad una serie di movimenti fisici che mettono in risalto la sua peculiare forma fisica.

Come riporta Comic Book, il 2020 è stato un anno decisamente negativo ma, quanto meno, ci ha regalato una marea di video surreali con Jack Black come protagonista. Nell'ultima clip pubblicata per celebrare l'arrivo del 2021, l'attore indossa una maschera da Iron Man e un paio di Speedo. A fare tutto il resto, poi, sono le sue tipiche mosse, che riescono sempre ad attrarre lo sguardo degli spettatori.

Tutto il 2020, comunque, è stato un buon anno per gli esperimenti social di Jack Black, che ha aperto un profilo TikTok e ha registrato svariati video in compagnia del figlio. Nel 2019, inoltre, l'attore ha anche ventilato l'ipotesi di un allontanamento dalle scene e, in occasione di un'intervista con Balance, ha affermato: "Magari farò un altro film. Sinceramente, sto accarezzando l'idea del ritiro prematuro. Non so quale possa essere il mio nuovo film, ancora è presto. Vorrei fare ancora altro ma non così tante cose".

L'attore ha aggiunto anche: "Ho trascorso tanto tempo lontano da casa. Mi piacerebbe fare uno show per la TV vicino casa così potrei lavorare meno tempo. Non so, non mi piace programmare le cose per i prossimi cinque anni. Mi piace vivere giorno per giorno. Poi, se arriva qualcosa di interessante, lo accetterò. Magari potrei fare un film con Quentin Tarantino. Anche lui dice sempre che si ritirerà e poi non lo fa mai".