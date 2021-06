Iyengar: Il maestro di yoga, il film disponibile da oggi negli UCI Cinema

Oggi 21 giugno nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva Iyengar: Il maestro di yoga, il film diretto da Jake Clennell e distribuito da Wanted che racconta la vita e soprattutto gli insegnamenti del maestro B.K.S Iyengar.

Iyengar, scomparso nel 2014 a 95 anni, è stato il maestro del regista, che in questo documentario racconta l'uomo, lo Yoga e il suo percorso da allievo. il film è incentrato sull'eredità di Iyengar e ne cattura i momenti più intimi, anche attraverso i dialoghi tra lo stesso maestro e sua nipote Abhijata, anche lei insegnate di yoga conosciuta in tutto il mondo. Ciò che traspare tra asana rigorose e interviste con studenti e insegnanti è la disciplina mentale e il focus spirituale che stanno alla base dell'approccio Iyengar.

Le multisale che proietteranno Iyengar. Il maestro di yoga il 21 giugno sono UCI Bicocca (MI), UCI Fiumara (GE), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Molfetta (BA), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Ferrara, UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI MilanoFiori, UCI Perugia, UCI Piacenza e UCI Roma Est.

