Ivan Reitman è morto: il regista di Ghostbusters aveva 75 anni

Ivan Reitman è morto nella giornata di sabato 12 febbraio 2022, il regista di Ghostbusters e produttore di Animal House aveva 75 anni.

A dare la triste notizia è stato un comunicato della famiglia rilasciato all'Associated Press.

I figli di Ivan Reitman - Jason, Catherine e Caroline, hanno annunciato con un comunicato: "La nostra famiglia sta affrontando l'inaspettata perdita di un marito, un padre e un nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. A confortarci è il fatto che il suo lavoro come filmmaker abbia portato così tante risate e gioia a innumerevoli persone in tutto il mondo. Mentre affrontiamo il lutto in privato, speriamo che chi l'ha conosciuto attraverso i suoi film lo ricordi per sempre".

Ivan Reitman era cresciuto in Canada e ha iniziato a lavorare in campo cinematografico negli anni '70, diventando poi produttore nel 1978 di Animal House.

Gli anni '80 sono stati il periodo con il maggior numero di successi con film come Ghostbusters - Acchiappafantasmi, I gemelli, e Ghostbusters II.

Tra i suoi film successivi ci sono poi Un poliziotto alle elementari, Dave - Presidente per un giorno, Junior e Due padri di troppo.

Negli anni successivi si è poi concentrato nell'attività come produttore occupandosi di progetti come Spage Jam, Disturbia, Baywatch e recentemente Ghostbusters: Legacy, diretto dal figlio Jason Reitman.