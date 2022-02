Ivan Reitman: le star di Ghostbusters condividono il loro ricordo del egista

Le stat della saga di Ghostbusters hanno condiviso il proprio ricordo di Ivan Reitman, sottolineandone il valore come regista e come amico.

Le star della saga di Ghostbusters e il figlio Jason hanno condiviso un emozionante ricordo di Ivan Reitman dopo la sua morte avvenuta nella giornata di sabato.

Il filmmaker era stato recentemente impegnato in veste di produttore in occasione della realizzazione del sequel diretto dal figlio, Ghostbusters: Legacy.

Tra le star di Ghostbusters - Acchiappafantasmi a condividere il proprio messaggio c'è Dan Aykroyd, interprete di Ray Stantz, che ha dichiarato: "Mi si spezza il cuore pensando a Genieviève, Catherine, Caroline, Jason e la sua famiglia. La perdita del mio amico, collaboratore, campione e uno degli ultimi talenti creativi più grandiosi dell'epoca del grande schermo mi distrugge. Ora chi chiamerò i giovedì?".

Ernie Hudson ha scritto online: "Sono profondamente rattristato dalla perdita di Ivan Reitman. Era realmente un uomo e un filmmaker grandioso che ho avuto l'onore e il privilegio di conoscere e di averci lavorato".

Paul Feig, che aveva realizzato la versione al femminile di Ghostbusters, ha scritto: "Sono assolutamente sconvolto. Ho avuto l'onore di lavorare così da vicino con Ivan ed era sempre un'esperienza in grado di insegnarti tanto. Ha diretto alcune delle mie commedie preferite di sempre. Tutti noi nel mondo delle comedy gli dobbiamo davvero molto. Grazie per tutto, Ivan. Davvero".

Anche le star di Ghostbusters: Legacy, come Carrie Coon e Mckenna Grace, hanno voluto condividere un ricordo affettuoso di Ivan Reitman:

Jason Reitman, figlio del regista, ha scritto online: "Ho perso il mio eroe. Tutto quello che voglio è la possibilità di raccontare a mio padre un'altra storia in più. Proveniva da una famiglia di sopravvissuti e ha trasformato la sua eredità in risate. Grazie per i messaggi. Apprezzate i suoi film e ricordatevi i suoi doni nella narrazione. Niente lo avrebbe reso più felice".