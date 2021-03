It's a Sin: Starzplay distribuirà la serie inglese sull'esplosione dell'AIDS in Italia

Starzplay acquisisce l'acclamata serie inglese It's a Sin, presentata in anteprima alla Berlinale, per Italia e Germania da all3Media Internaztional.

Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha annunciato oggi di aver chiuso un accordo con All3Media International per la serie in cinque episodi It's a Sin esclusivamente per Germania e Italia.

Da RED Production Company e commissionata da Channel 4, la serie limitata è scritta e prodotta dal vincitore di numerosi BAFTA Russell T Davies (Queer as Folk, A Very English Scandal, Years and Years), con Nicola Shindler (Happy Valley, The Stranger) che è anche produttore esecutivo.

It's a Sin - in anteprima in Germania alla Berlinale questa settimana - vanta un cast di grandi talenti, affermati ed emergenti, nei panni di ragazzi che vivono l'amicizia e l'amore durante la terribile diffusione dell'AIDS degli anni '80. La serie esplora le vite di tre giovani gay, Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas) e Colin (Callum Scott Howells) mentre intraprendono una nuova vita a Londra. I tre e la loro migliore amica Jill (Lydia West), estranei all'inizio, si ritrovano a condividere le reciproche avventure. Ma un nuovo virus sta dilagando e presto le loro vite vengono messe alla prova in modi che non avrebbero mai immaginato. Col passare del decennio anche loro crescono, all'ombra dell'AIDS, ma sono determinati a vivere e amare più intensamente che mai.

I protagonisti sono interpretati da Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West (Years and Years) e Nathaniel Curtis. Il cast include anche Keeley Hawes (Bodyguard, The Durrells - La mia famiglia e altri animali, Line of Duty, The Missing) Shaun Dooley (Gentleman Jack, Broadchurch), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother, Gone Girl), Stephen Fry (Wilde, Gosford Park) e Tracy Ann Oberman (Friday Night Dinner, Toast of London, After Life).

"It's a Sin ha tutto ciò che Starzplay vuole offrire al pubblico, che si aspetta contenuti taglienti e provocatori dal nostro servizio", ha affermato Superna Kalle, vicepresidente esecutivo di Starz International Digital Networks. "Uno scrittore pluripremiato, un cast di grande talento e, non ultimo, una storia bella e toccante con personaggi complessi che vivono in un momento storico importante. Siamo molto orgogliosi di aggiungere It's a Sin alla nostra offerta di contenuti".

Paul Corney, SVP Global Digital Sales di All3Media International, ha dichiarato: "Starzplay è il partner di All3Media International su numerose serie e siamo lieti che presenteranno questo bellissimo pezzo di narrazione di Russell T Davies ai loro abbonati in Europa. Questa serie farà ridere e piangere e abbiamo piena fiducia che il pubblico lo adorerà tanto quanto noi".

It's a Sin è la serie più recente acquisita da Starzplay in Germania e in Italia, dove troviamo anche storie bellissime come Normal People, The Great, Ramy e altro ancora.