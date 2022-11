Italiano Medio, su Prime Video in streaming da oggi

Italiano Medio, la commedia datata 2015 di e con Maccio Capatonda, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 4 novembre 2022 per tutti gli utenti.

Italiano Medio, la commedia datata 2015 di e con Maccio Capatonda, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 4 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Giulio Verme è un ambientalista convinto in crisi depressiva che, alla soglia dei 40 anni, si ritrova a fare la 'differenziata' in un centro di smistamento rifiuti alla periferia di Milano. Avvilito, furioso, depresso è ormai totalmente incapace di interagire con chiunque: con i colleghi di lavoro, con i vicini, con la famiglia e con Franca, la compagna di una vita. L'incontro con l'agguerrita anche se poco credibile associazione ambientalista dei "Mobbasta" lo convince a combattere fervidamente contro lo smantellamento di un parco cittadino, ma per Giulio è l'ennesimo fallimento.

Italiano medio: Maccio Capatonda in una scena del film

Non ci sono più speranze per il nostro protagonista fino a quando incontra Alfonzo, un suo vecchio e odiato amico di scuola che ha però un rimedio per tutti i suoi mali: una pillola miracolosa che gli farà usare solo il 2% del proprio cervello anziché il 20%, come si dice comunemente. Ed è proprio così che Giulio supera la depressione: non pensa più all'ambiente ma solo a sé stesso, alle donne, ai vizi, passioni e virtù di ogni italiano medio. Una battaglia senza esclusioni di colpi si consuma nel cervello e nella vita di Giulio tra l'Italiano Medio e quello impegnato ma inconcludente che lo porterà non solo a diventare il Vip più famoso d'Italia ma anche a cambiare gran parte della sua vita.