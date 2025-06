L’Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli affonda Omar Fantini: “Io sono come il luminol, illumino il vero te”

Durante la settima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda il 16 giugno, non sono mancati i momenti esplosivi. In particolare, a scaldare gli animi è stato un acceso battibecco tra Selvaggia Lucarelli e Omar Fantini, leader della settimana, scoppiato durante il momento delle nomination.

Selvaggia Lucarelli contro Omar Fantini

Sull'Isola dei Famosi la tensione tra il comico bergamasco e Teresanna Pugliese si fa sempre più evidente. I l'ex tronista una "serpe". Durante il settimo appuntamento, Veronica ha chiesto a Selvaggia Lucarelli se Teresanna, con il suo "piglio femmineo", fosse riuscita a far passare le sue decisioni come quelle dell'intero gruppo.

Selvaggia ha risposto senza esitazioni, indicando invece un altro concorrente, Mario Adinolfi, come vero "burattinaio". Ha riconosciuto però che Omar si sente già finalista e vincitore, motivo per cui "Teresanna gli dà fastidio". La giurata di Ballando ha poi aggiunto una critica pungente su Omar.

Omar Fantini

"Parla di sé in terza persona, ed è già segno di mitomania". Al contrario, ha espresso ammirazione per Teresanna, definendola una persona autentica, che non teme di essere antipatica e che rappresenta una sfida alla leadership maschile sull'Isola. Omar ha replicato ribaltando le accuse, affermando che Teresanna è stata allontanata perché "insopportabile alla maggior parte del gruppo".

La giornalista osserva e affonda: "Sono degli squali"

Lo scontro è proseguito al momento delle nomination, quando diversi naufraghi hanno nominato Patrizia Rossetti, giustificando la loro scelta con la stanchezza fisica e i problemi di salute della concorrente. Un modo di votare che ha insospettito Selvaggia, la quale ha commentato con una riflessione tagliente e lucida.

"Secondo me è una vasca di squali. Lei ha fatto sentire l'odore del sangue e loro si avventano su di lei. Si è mostrata debole e loro si accaniscono. Vogliono sembrare più buoni dicendo che la nominano per il suo bene, ma è ipocrisia." Una frase che ha subito acceso la miccia. A rispondere per primo è stato proprio il leader Omar Fantini, che ha provato a difendere il gruppo.

"Guarda che non tutto il mondo è come te, non tutti sono squali pronti ad avventarsi sul sangue." Ma la Lucarelli, con il suo consueto sorriso ironico, non si è lasciata intimidire: "Mi piace questa cosa che finalmente tiri fuori un po' di carattere." Il comico ha allora replicato stizzito: "Ce l'ho il carattere, cara. Non ti preoccupare."

Apriti cielo. Selvaggia ha colto la palla al balzo per affondare il colpo: "'Cara' lo dici a tua sorella, così in generale. Io poi non parlavo di te, ma come sempre parli a nome degli altri e la devi smettere. Capisco che tu ti senta il leader, ma non sei il portavoce. Tira fuori questa personalità anche con gli altri e non solo con me."

Ironia al veleno e KO finale in diretta

Messo alle corde, Omar ha tentato una risposta poco brillante: "Ma se gli altri non sono così fastidiosi come te, non serve tirare fuori nulla." Una risposta che ha fatto sorridere Selvaggia, pronta a chiudere con un'altra stoccata: "Devo aver toccato una corda molto sensibile, caspita! Ancora parli a nome del gruppo, parla per te, magari in terza persona, ma parla per te."

Ma il vero momento clou dello scontro è arrivato poco dopo, quando Omar ha sventolato il medaglione da leader in segno di (auto)trionfo: "Ho vinto questa collana da leader, Selvaggetta! L'ho vinta, quindi posso anche dire delle cose a nome del gruppo." Selvaggia, senza batter ciglio, ha risposto con sarcasmo e maestria: "Adoro questa cosa, sta venendo fuori il vero te. Sono come il luminol, sto illuminando il vero te."

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il confronto tra Omar Fantini e Selvaggia Lucarelli