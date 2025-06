Isola dei Famosi, Mirko Frezza attacca Adinolfi: "Sta a mollo come un ippopotamo e rompe"

Che Mario Adinolfi sarebbe stato un personaggio centrale per le dinamiche dell'Isola, era chiaro sin da subito. Così come era chiaro che i suoi privilegi, di fronte alla stanchezza e alle privazioni degli altri, avrebbero suscitato malumori.

È quello che è successo negli scorsi giorni, quando Mirko Frezza lo ha accusato di essere giudicante, dall'alto dei suoi privilegi.

Mario Adinolfi e i nuovi arrivati

Mario Adinolfi

Con l'arrivo dei nuovi naufraghi infatti, Mario Adinolfi si è mostrato tutt'altro che accogliente. Mirko Frezza invece, che ai giovani si è mostrato sempre molto vicino sull'Isola, ha lamentato il comportamento di Adinolfi.

In un momento con Omar Fantini, Frezza ha usato parole colorite, chiamando Adinolfi anche "er gordo" e sottolineando appunto come, nella la sua permanenza, goda di agevolazioni che altri non hanno.

Mirko Frezza su Adinolfi: "Punta sempre a fare dinamiche"

L'isola dei famosi 2025 - Mario Adinolfi discute con Teresanna Pugliese

Frezza ha infatti detto:"Sta sempre a rompere. Hai visto oggi come se è svegliato er gordo?! Vuole pure pretendere?! Te alzi la mattina stai lì a mollo come un ippopotamo quattro ore a grattarti. Poi si mette qui e cerca di fare le dinamiche, perché lui punta sempre a fare dinamiche".

Poi ha concluso: "Gli vogliamo bene ma fino a un certo punto. Poi dopo un po' rompe e io sbotto. Tutto quello che vuoi ma adesso basta. Sicuramente è esaurito, di certo soffre più di noi, certamente è venuto qui con quattro cristiani addosso, noi ne abbiamo uno solo, per carità, gli batto le mani da quel punto di vista, ma basta adesso".

Uno sfogo il suo che, ne siamo certi, gli autori non si faranno scappare durante la puntata di stasera.