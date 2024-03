Isola dei famosi: Aras Senol, il Cetin di Terra Amara è il primo naufrago ufficiale del reality show.

L'Isola dei Famosi ha il suo primo concorrente ufficiale. Mediaset, attraverso gli account social, ha confermato i rumor delle ultime ore: Aras Senol è ufficialmente un naufrago del survival game. L'attore è un volto noto agli amanti delle soap turche e in particolare di Terra Amara dove interpreta, dalla prima stagione, l'amatissimo Çetin.

Gli attori di Terra Amara Canale 5

Gli attori di Terra Amara stanno occupando i palinsesti dei programmi Mediaset da settimane. Il successo della soap turca, ha spinto Canale 5 ad invitare i protagonisti della serie nei suoi programmi di punta come Verissimo e C'è posta per te, nel programma di Maria de Filippi sono arrivati Murat Unalmis (Demir), Melike Ipek Yalova (Mujgan), Ugur Günes (Ylmaz) e Furkan Palali, che nella soap interpreta Fikret Fekeli.

L'isola dei famosi 2024: Vladimir Luxuria conduttrice al posto di Ilary Blasi (che resterà a Mediaset)

Aras Senol è un concorrente dell'Isola dei Famosi

Oggi, 25 marzo, uno degli attori della soap è entrato nel cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che inizierà il prossimo 8 aprile. Mediaset ha annunciato che il primo concorrente ufficiale è Aras Senol, uno degli interpreti più amati della soap Terra Amara dove interpreta Çetin. Qui trovate maggiori informazioni su chi è Aras Şenol.

La presenza di Aras nel programma, che da quest'anno sarà condotto da Vladimir Luxuria, ha esaltato gli appassionati della soap che sui social hanno commentato in termini entusiastici l'arrivo del loro beniamino in Honduras.

Aras Senol, ospite di Verissimo alcune settimane fa, aveva svelato di aver iniziato a studiare l'italiano da circa due mesi. "Non parlo bene, parlo pochissimo" aveva detto a Silvia Toffanin, dimostrando una discreta padronanza della nostra lingua."

Vladimir Luxuria, che da quest'anno ha preso il posto di Ilary Blasi, sarà affiancata da Sonia a Bruganelli e il giornalista Dario Maltese, i due opinionisti di questa edizione. Pier Silvio Berlusconi, come per Cesara Buonamici al Grande Fratello ha voluto come opinionista un volto del Tg5 all'interno dell programma. L'inviata sull'isola sarà Elenoire Casalegno.