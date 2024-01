L'isola dei famosi 2024: Vladimir Luxuria conduttrice al posto di Ilary Blasi (che resterà a Mediaset)

Vladimir Luxuria condurrà L'isola dei famosi 2024: l'annuncio ufficiale, dopo giorni di speculazioni, nelle parole di Piersilvio Berlusconi durante l'ultimo incontro con la stampa. L'ad Mediaset ha però anche svelato quale sarà il futuro televisivo di Ilary Blasi, che continuerà a lavorare negli studi di Cologno Monzese. Più o meno.

Vladimir Luxuria, da concorrente a conduttrice dell'Isola

"Vladimir Luxuria condurrà l'Isola dei Famosi che vivrà una nuova fase con le storie al centro. E ho stima e ammirazione per lei". Con queste parole Berlusconi ha annunciato quello che Dagospia aveva già spoilerato da alcuni giorni.

Per Luxuria si tratta del naturale compimento di un percorso che da molti anni ormai la lega al reality. Nel 2008 ha partecipato all'Isola dei famosi come concorrente, uscendone vincitrice, è stata poi opinionista in molte edizioni, e ora approda finalmente alla conduzione.

Ancora presto per conoscere il destino dell'inviato Alvin e degli altri opinionisti, anche se in conferenza stampa l'amministratore delegato ha così commentato alcuni gossip: "La Guarnieri del Tg5 opinionista unica? Non ci abbiamo pensato ma è una bella idea".

Il destino di Ilary Blasi a Mediaset

Si avvera dunque quello che sembrava già una certezza dalla scorsa estate: Ilary Blasi dice addio al reality che conduceva da tre anni. E rivive la stessa sorte che le era già toccata con il Grande Fratello Vip, condotto per tre edizioni con un opinionista, Alfonso Signorini, che ha poi preso il suo posto.

Mediaset, però, non rinuncerà a lei perchè, come dichiarato da Piersilvio Berlusconi nell'incontro odierno, toccherà proprio alla Blasi traghettare da Italia 1 a Canale 5 la prossima edizione di Battiti Live.