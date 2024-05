Isola dei Famosi 2024 anticipazioni puntata 22 maggio: sorprese e televoto flash

Stasera va in onda su Canale 5 la decima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera, 22 maggio 2024, in prima serata, l'Isola dei Famosi 2024 torna nella sua veste bisettimanale, la prossima puntata del programma, infatti, è prevista per domenica 26 maggio. Questa sera una naufraga riceverà una sorpresa dalla famiglia e il televoto flash decreterà chi dovrà lasciare il programma.

Anteprima del decimo appuntamento con L'Isola dei Famosi

Torna l'appuntamento settimanale con il survival game che da questa settimana raddoppia il suo appuntamento con il pubblico. Vladimir Luxuria, come di consueto, avrà al suo fianco i due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese. In Honduras, per curare i collegamenti con la Playa, ci sarà l'inviata Elenoire Casalegno.

Artur è in nomination, Khady sarà al centro di una sorpresa

Nell'ultima puntata sono finiti in nomination Artur Dainese, Aras Senol e Greta Zuccarello,, il più votato sarà il favorito del pubblico e sarà salvo. Subito dopo la lettura del primo verdetto, verrà aperto un televoto flash: uno tra i due naufraghi rimasti verrà definitivamente eliminato dal gioco. Durante un faccia a faccia, ognuno dovrà convincere gli spettatori a salvarlo. Attualmente i sondaggi vedono in testa l'attore di Terra Amara, Aras precede Artur che andrebbe allo spareggio con Greta.

Greta stasera potrebbe lasciare L'isola dei Famosi

Domenica sera, due concorrenti sono stati mandati in missione su Playa Olimpo, questa sera i due super naufraghi Edoardo Stoppa e Samuel Peron si riuniranno al gruppo e dopo tre giorni di fatiche porteranno ai compagni di avventura un'importantissima ricompensa. Uno dei due avrà anche un grande potere, capace di ribaltare le sorti degli altri naufraghi.

Dopo aver rinunciato alla lettura della lettera della madre per non mettere in difficoltà il suo gruppo, Khady questa sera potrà sentire il calore di casa percorrendo il "Ponte delle emozioni".

Il decimo appuntamento con il reality della sopravvivenza si chiuderà con il consueto giro di nomination e l'apertura del nuovo televoto.