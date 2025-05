L’Isola dei Famosi 2025 al via stasera su Canale 5: ecco tutte le anticipazioni

Stasera, mercoledì 7 maggio, prende il via la diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi, il celebre reality show targato Mediaset. Al timone, per la prima volta, ci sarà Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura, chiamata a commentare le prime fasi di questa nuova avventura che vedrà 20 naufraghi sfidare fame, intemperie e convivenza forzata a Cayo Cochinos, in Honduras.

L'isola dei Famosi 2025: quanto dura?

Ad accogliere i concorrenti direttamente sull'isola sarà l'inviato speciale di questa edizione, Pierpaolo Pretelli. L'ex protagonista del Grande Fratello Vip 5 ha anticipato che l'esperienza durerà dieci settimane: "Saranno dieci lunghe settimane di questa avventura. Non vedo l'ora di partire, di vivere questa esperienza, anche se non sono un naufrago. Sarà un'esperienza indimenticabile," ha dichiarato poco prima della partenza per l'Honduras.

Come vedere il reality show

Dopo la puntata di debutto, in onda eccezionalmente di mercoledì, L'Isola dei Famosi si sposterà alla sua collocazione abituale del lunedì sera. Resta ancora da definire se il programma manterrà una messa in onda settimanale o tornerà al doppio appuntamento, come accaduto nella passata edizione vinta da Aras Senol, star turca di Terra Amara. Allora, il reality condotto da Vladimir Luxuria era partito con due appuntamenti fissi, lunedì e giovedì, per poi adeguarsi alle strategie della rete.

Omar Fantini

L'Isola dei Famosi andrà in onda in prima serata su Canale 5, con aggiornamenti quotidiani previsti nel daytime della rete alle 13.40 e alle 16.40. Le vicende dei naufraghi saranno inoltre visibili su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) e in streaming su Mediaset Infinity. Su Extra, attualmente dedicato alla diretta di The Couple verranno trasmessi anche momenti esclusivi della vita sull'isola.

I venti naufraghi

Il cast di quest'anno include volti noti e concorrenti alla loro prima esperienza in un reality. Tra i più attesi ci sono Cristina Plevani, prima storica vincitrice del Grande Fratello, e Patrizia Rossetti, volto televisivo molto amato. Completano il gruppo nomi inediti per il genere, come l'attore e regista Mirko Frezza e il cantautore Paolo Vallesi.