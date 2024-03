Isola dei Famosi 2024, svelato il terzo naufrago del programma: è un volto noto di Masterchef 12

Il cast de L'Isola dei Famosi inizia a prendere forma, il survival game che quest'anno sarà condotto da Vladimir Luxuria, debutterà in primavera. In attesa della data ufficiale di inizio del programma, Fanpage ha rivelato che il terzo naufrago sarà Edoardo Franco, vincitore della dodicesima edizione di Masterchef Italia in Honduras.

Edoardo Franco è il terzo concorrente ad essere ufficializzato, il portale ha scritto che il cast è stato completato: "I nomi sul tavolo sono tanti ma per adesso sono tre quelli che possiamo già sentirci di dare per certi e sono appunto: Edoardo Franco, Joe Bastianich e, Marina Suma", quest'ultimo nome è stato dato in esclusiva la scorsa settimana sempre da Fanpage

Chi è Edoardo Franco

Edoardo Franco, 27 anni di Varese, ha vissuto in Scozia dove lavorava come rider per un servizio di delivery ma, a causa di svariate disavventure sul lavoro, ha deciso di licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione. Dopo la vittoria a Masterchef Italia 12 ha pubblicato Daje, il suo primo libro di cucina. Edoardo ha partecipato come ospite in molte trasmissioni televisive tra cui Stasera c'è Cattelan.

L'isola dei famosi 2024: Il cast

A condurre L'isola dei famosi 2024 sarà Vladimir Luxuria, l'ex opinionista del programma ha preso il posto di Ilary Blasi. Gli opinionisti del programma saranno due e sostituiranno Vladimir, passata alla conduzione e Enrico Papi.

L'Isola dei famosi 2024, conduttrice, opinionisti e inviato: ecco il cast al completo

Il blog di Davide Maggio aveva anticipato che la prima poltrona è stata assegnata a Sonia Bruganelli.

Il ruolo di inviata in Honduras, secondo Fanpage, sarà affidato a Elenoire Casalegno, che sarebbe stata scelta da Piersilvio Berlusconi in persona. La showgirl prende il posto di Alvin, che ha ricoperto il ruolo in diverse edizioni del programma.