L'Isola dei famosi 2024, conduttrice, opinionisti e inviato: ecco il cast al completo

Si delinea il cast di conduttori e opinionisti che affiancherà Vladimir Luxuria nella prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Il reality show sta scaldando i motori in vista del debutto, previsto in primavera. Sebbene la data esatta non sia stata ancora rivelata, è probabile che per la prima volta andrà in onda contemporaneamente al Grande Fratello, il quale terminerà ad aprile.

L'isola dei famosi 2024: Vladimir Luxuria conduttrice

A condurre il survivor show ci sarà Vladimir Luxuria, l'ex opinionista del programma prende il posto di Ilary Blasi, la notizia è stata ufficializzata da Mediaset qualche settimana fa.

Opinionisti

Gli opinionisti del programma saranno due e sostituiranno Vladimir, passata alla conduzione e Enrico Papi, che lo scorso anno aveva fatto rimpiangere Nicola Savino. Il blog di Davide Maggio ha anticipato che la prima poltrona è stata assegnata a Sonia Bruganelli.

L'ex moglie di Paolo Bonolis ha ricoperto lo stesso ruolo in due edizioni del Grande Fratello Vip. Nonostante abbia ribadito più volte di non voler tornare a ricoprire quel ruolo, sembra che la Bruganelli abbia accettato l'invito di Pier Silvio Berlusconi, mentre il futuro dell'ex marito a Mediaset resta ancora incerto.

L'isola dei famosi 2024: svelato il nome del primo concorrente?

Il secondo opinionista è stato rivelato da TvBlog: "Si sta pure pensando di non lasciare sola l'ex opinionista del Grande fratello, mettendole al fianco uno che di Isola dei famosi se ne intende e anche molto, avendo fatto per molte edizioni l'inviato, si legge sul sito".

Il nome proposto è quello di Alvin, che ha ricoperto il ruolo di inviato in cinque edizioni del programma. In precedenza si era discusso sulla possibilità di avere un solo opinionista, era circolato il nome della giornalista Mediaset Elena Guarnieri, seguendo l'esempio del Grande Fratello, che ha affiancato a Alfonso Signorini la giornalista Cesara Buonamici.

Inviata in Honduras

Il ruolo di inviata, sempre secondo le indiscrezioni di TvBlog, sarà affidato a Elenoire Casalegno, conduttrice televisiva che abbiamo spesso visto nei panni di opinionista in La Vita in Diretta, il rotocalco di attualità condotto da Alberto Matano su Rai 1.

A breve sapremo se queste indiscrezioni saranno confermate, mentre procede il casting dei naufraghi che prenderanno parte all'Isola dei Famosi 2024.