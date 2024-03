Isola dei Famosi 2024: tra i nuovi concorrenti anche Valentina Vezzali

L'Isola dei Famosi 2024 scalda i motori in attesa del debutto e intanto online circolano i nomi dei possibili naufraghi. É TvBlog l'ultimo in ordine di tempo ad annunciare cinque nuovi concorrenti: tra di loro ci sarebbe anche Valentina Vezzali, storica campionessa di scherma ed ex sottosegretaria di Stato durante il governo Draghi.

Chi sono i nuovi concorrenti

Non c'è solo Valentina Vezzali tra coloro che si sono uniti negli ultimi giorni al cast dell'Isola dei Famosi. Tra i nomi anticipati da TvBlog c'è anche quello di Beba, nome d'arte di Roberta Lazzerini, rapper classe 1994. In Honduras dovrebbero esserci anche il cantante e regista palermitano Francesco Benigno, la ballerina Greta Zuccarello, conosciuta a Ciao Darwin, e Maitè Yanes, attrice vista nel penultimo film di Leonardo Pieraccioni, Il sesso degli angeli, nel ruolo di Bella.

Gli altri naufraghi

Nelle scorse settimane erano circolati già diversi nomi di possibili naufraghi (va sottolineato come per il momento quasi nessuno sia stato ancora ufficializzato dalla produzione).

Se poche ore fa è stata Mediaset stessa a confermare che nel cast del reality ci sarà anche Aras Senol, l'amatissimo Çetin di Terra Amara, i prossimi nomi dovrebbero essere quelli di Joe Bastianich, volto assai noto del panorama televisivo, seguito dall'attrice campana Marina Suma. Insieme a loro è quasi certo che sull'isola sbarcherà anche Edoardo Franco, vincitore di MasterChef 12.

Alle prese con la natura selvaggia dell'Honduras dovrebbero esserci anche Selen, ex pornostar, Matilde Brandi, ballerina ed ex concorrente del GF Vip, ed Edoardo Stoppa, storico inviato di Striscia la Notizia (ora a TV8) e marito di Juliana Moreira.

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, inoltre, la produzione starebbe cercando di convincere Luca Laurenti a partire, impresa che pare però assai ardua.

Il cast in studio

L'Isola dei famosi 2024 prenderà il via lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. Alla guida della diretta del reality ci sarà Vladimir Luxuria, che prende il posto di Ilary Blasi, per cui è stata opinionista. Sarà affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. L'inviata a Cayo Cochinos in Honduras sarà Elenoire Casalegno.