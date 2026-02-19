Matrimonio a prima vista 16: speciale E Poi con colpo di scena! Ecco chi convive oggi

Lo speciale "E Poi..." racconta nuovi incontri e colpi di scena a sei mesi dalla fine del programma. Alcuni protagonisti trovano un nuovo percorso, altre si confermano separate definitivamente.

Mercoledì 4 marzo alle 21:30 in prima tv in chiaro su Real Time andrà in onda la puntata conclusiva della sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, con lo speciale "E Poi...". Un appuntamento attesissimo in cui le coppie racconteranno cosa è successo sei mesi dopo il finale. La puntata è già disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery+ (solo per abbonati).

Un esperimento sociale tra amori finiti e nuove sorprese

Anche in questa stagione l'esperimento sociale - prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery - ha seguito l'evoluzione dei rapporti tra sei single che hanno deciso di sposarsi senza conoscersi, guidati dagli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante. Durante la reunion nessuna coppia aveva deciso di proseguire il matrimonio, anche se Irene Mele e Andrea Disisto avevano provato a darsi una possibilità lontano dalle telecamere.

Irene e Andrea Disisto: una storia mai davvero decollata

Proprio Irene e Andrea sono tra i primi a tornare davanti agli esperti. Come annunciato nella reunion, i due hanno provato a frequentarsi lontano dalle telecamere, ma la relazione si è incrinata nuovamente quando Irene si è chiusa nel proprio mondo in concomitanza con un periodo difficile: l'anniversario della morte della madre e problemi sul lavoro.

Federico Cortinovis

La tanatoesteta ha spiegato di aver preferito spegnere il telefono per non turbare Andrea, ma la reazione dell'uomo è stata drastica: ha bloccato il suo numero. Lui sostiene di averla semplicemente cancellata dalla rubrica dopo una decina di giorni. Andrea ribadisce di aver sempre provato interesse sincero, sentimento che Irene però non ha mai percepito come reale.

L'esperto Andrea Favaretto si dice convinto che Disisto abbia tentato più volte di far funzionare la relazione. Dopo aver mostrato il filmato delle nozze, Favaretto sostiene che sia stata Irene a sabotare il rapporto, come ha fatto con le relazioni passate. Lei replica piccata: "Ho semplicemente valutato che con lui non ne valesse la pena". Il finale resta quello già visto nella reunion: i due sono separati e l'esperimento si chiude definitivamente.

Linda Manzoni e il colpo di scena con un altro protagonista del programma

Diversa ma altrettanto sorprendente la situazione di Andrea Torreggiani e Linda Manzoni, che avevano deciso di divorziare nell'ultima puntata e da allora non si sono più sentiti.

Linda Manzoni

Linda rivela che, a sei mesi dalla fine del programma, è felicemente innamorata e convive da un mese. Il colpo di scena è che il nuovo compagno è un altro volto dell'edizione: Federico Cortinovis, che gli esperti avevano fatto sposare con Marina Bernardi, i due si erano avvicinati nel corso della settima puntata. Marina non sembra particolarmente sorpresa: secondo lei Linda ha proprio le caratteristiche che Federico cerca in una donna.

Dopo l'esperimento: bilanci e nuove vite

A distanza di mesi, tra divorzi confermati e nuove relazioni, il bilancio finale racconta storie molto diverse. C'è chi non ha più avuto contatti con l'ex partner e chi, invece, ha trovato l'amore proprio grazie al programma. Lo speciale "E Poi..." promette quindi emozioni, rivelazioni e confronti definitivi, chiudendo ufficialmente il percorso della sedicesima stagione con un aggiornamento su cosa è rimasto - e cosa no - dell'esperimento sociale più discusso della tv.