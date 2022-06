Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis è il vincitore della sedicesima edizione

Nicolas Vaporidis ha vinto l'Isola dei Famosi 2022: l'attore si è aggiudicato la sedicesima edizione del reality battendo in finale Luca Daffrè, in precedenza aveva sconfitto Carmen Di Pietro, l'altra naufraga accreditata alla vittoria. Nicolas al televoto finale è stato votato dall'87% del pubblico.

Come previsto dal pubblico e dai pronostici dei bookmaker, Nicolas Vaporidis è il vincitore della sedicesima edizione, la più lunga della storia del programma. Il reality si chiuso ieri, 27 giugno, all'ultimo step erano arrivati in sei, oltre all'attore di Notte prima degli esami erano rimasti sull'Isola Nick Luciani, Marialaura de Vitis, Mercedesz Henger, Luca Daffrè e Carmen Di Pietro.

Il primo ha lasciare l'Isola dei Famosi 2022 è stato Nick Luciani, il componente del gruppo I Cugini di Campagna è stato eliminato al primo televoto da Mercedesz Henger, che ha ottenuto il 72% delle preferenze del pubblico. Come consolazione in cantante ha potuto salutare, Silvano, Tiziano e Ivano, i suoi amici della band di Anima Mia.

A differenza del Grande Fratello Vip, all'Isola dei Famosi, le e prove hanno una grande rilevanza, nel rispetto dello spirito dell'adventure game. Mercedesz Henger, la vincitrice della prima sfida, quella del cocco in bocca, ha mandato al secondo televoto, Luca Daffrè che ha deciso di sfidare, Marialaura de Vitis, è stata proprio l'ex di Paolo Brosio la seconda eliminata, il 76% del pubblico ha votato contro di lei, preferendole l'ex tentatore.

La seconda sfida, il totem sulla testa, è stata vinta da Carmen di Pietro, anche lei ha scelto di mandare al televoto Luca che ha sfidato Mercedesz Henger. Mentre Daffrè ha potuto rivedere il padre, la ragazza ha rivisto la madre. Eva Henger, parlando dell'incidente automobilistico in cui è rimasta coinvolta, ha detto: "Piano piano mi sto riprendendo".

Il televoto ha visto trionfare, ancora una volta Luca ma con un margine minore, il 51% degli spettatori ha voluto Mercedesz fuori dalla finale. La terza sfida, quella del palo, è stata vinta da Daffrè, che in questo modo è diventato il primo superfinalista del programma. Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, i due favoriti, si sono sfidati per andare in finale, alla domanda "chi vuoi eliminare?" il 58% del pubblico ha fatto il nome della showgirl che, poco prima aveva incontrato il figlio Alessandro Iannoni. Vaporidis è il secondo finalista del programma.

Scontro finale etra Luca Daffrè e Nicolas Vaporidis, l'esito è apparso subito scontato, lo stesso ex corteggiatore di Uomini e Donne ha detto "Nicolas si merita la vittoria". L'attore è arrivato sull'Isola dal primo giorno, Luca è stato uno degli ultimi innesti del programma, sbarcato in Honduras dopo il prolungamento del reality. Alla fine,dopo che si è chiuso l'ultimo televoto, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, Ilary Blasi ha detto il nome del concorrente più votato dagli spettatori, Nicolas Vaporidis è il vincitore con l'87% delle preferenze.