Isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis: “senza Edoardo Tavassi non è la finale che avevo immaginato”

Nicolas Vaporidis ancora non si è ripreso dall'uscita di Edoardo Tavassi dall'Isola dei famosi 2022: il naufrago, arrivato in Honduras in coppia con la sorella Guendalina, ha dovuto abbandonare il reality ad una settimana dalla finale per la rottura dei legamenti.

Il prolungamento dell'Isola dei famosi, che terminerà lunedì 27 giugno, ha causato molti malumori tra gli spettatori perché piano piano, alcuni dei naufraghi ben voluti dagli spettatori, hanno dovuto abbandonare il programma, chi per impegni pregressi, chi per infortuni. L'ultimo a lasciare il reality, per volere dei medici, è stato Edoardo Tavassi, infortunatosi durante una prova ricompensa.

Sull'Isola, come favoriti, sono rimasti Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, l'attore di Notte prima degli esami, legatissimo ad Edo, poche ore fa si è sfogato con la Di Pietro e Marialaura de Vitis "Novantatré giorni a pensare a come saremmo usciti insieme da qua e a sei giorni dalla fine vaffanculo. Mi ha preso male, non è la stessa fine, non è lo stesso modo di arrivarci, non c'è lo stesso entusiasmo".

L'attore arrabbiato e, allo stesso tempo commosso, ha detto "Noi avevamo in testa di fare insieme il viaggio di ritorno, di festeggiare insieme, di uscire da qua insieme, di prendere l'elicottero insieme, per novanta giorni abbiamo parlato sempre e soltanto di questo e di quello che avremmo fatto l'ultimo giorno usciti di qua nei dettagli, di quello che avremmo fatto all'aeroporto di Madrid, di quello che avremmo fatto all'aeroporto in Honduras, di quello che avremmo fatto in volo, di quello che avremmo visto, di quello che avremmo mangiato, tutto", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

"Comunque proprio sfortuna, si chiama proprio sfortuna questa", ha replicato Carmen Di Pietro. A proposito del rapporto che si era creato tra Nicola ed Edoardo, Vladimir Luxuria, nell'ultima diretta del programma, ha detto: "non sono sicura che Mercedesz Henger ed Edoardo una volta finito il programma si rincontreranno, ma posso mettere la mano sul fuoco che Nicola ed Edoardo si vedranno anche nella vita reale".