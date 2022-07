Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis “ecco come spenderò i soldi vinti”

Dopo 99 giorni in cui è rimasto in Honduras, Nicolas Vaporidis ha trionfato all'Isola de Famosi 2022: l'attore, tornato alla sua vita reale, ha iniziato a pensare come spendere i soldi vinti nel corso del programma di Ilary Blasi. Nicolas, tra montepremi e cachet, ha messo da parte un buon gruzzolo da investire.

L'Isola dei Famosi quest'anno è durata 14 settimane, Nicolas Vaporidis è rimasto in Honduras dalla prima all'ultima settimana. I concorrenti dei reality vengono pagati a settimana, il cachet varia a seconda dell'importanza e sembra che quello di Vaporidis fosse uno dei più alti, si parla di 10mila euro a settimana, per un totale di circa 140mila euro. Il montepremi vinto è di 100mila euro, come di consuetudine il primo classificato di un reality si aggiudica il 50%, il resto va in beneficenza. Nicolas alla fine avrebbe vinto 190mila euro.

Nel corso di un'intervista a Sorrisi e Canzoni TV, Nicolas ha rivelato che continuerà a vivere in Inghilterra, anche se conta di venire più spesso nel Bel paese, a proposito dei soldi vinti ha detto: "Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche TV". Vaporidis è tornato quest'anno sul grande schermo dopo un periodo di assenza, l'attore è stato tra i protagonisti di Bla Bla Baby diretto da Fausto Brizzi. Reality a parte, l'ultima apparizione sul piccolo schermo risale al 2012, con la serie TV '6 passi nel giallo'.

Nicolas Vaporidis, intervistato da Il Corriere della Sera, ha raccontato del suo percorso all'interno del reality e dei suoi dubbi iniziale "Avevo una certa reticenza nei confronti dei reality, avevo paura, pensavo di non essere all'altezza. Poi ho pensato che era un'occasione unica, questo perché il reality non è solo una vetrina, è un'esperienza umana molto forte". I naufraghi con ii quali ha legato di meno sono stati Lory Del Santo, Jeremias Rodriguez, Clemente Russo e Laura Maddaloni: "Mi auguro solo che loro nella vita privata non siano come sull'Isola, anche se temo che il gioco e le scorrettezze che fai nel gioco, siano lo specchio di ciò che sei nella vita. Con loro non c'è stata nessuna affinità, abbiamo valori opposti", ha detto di loro Nicolas.