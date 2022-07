Isola dei Famosi 2022, Nick Luciani: “Io il vero naufrago, Nicolas Vaporidis solo un capetto”

Nick Luciani è orgoglioso del percorso fatto all'Isola dei famosi 2022 definendosi il vero naufrago del reality. A pochi giorni dal suo rientro in Italia, nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage, la voce dei Cugini di Campagna ha parlato della sua avventura nel programma e del suo rapporto con il vincitore Nicolas Vaporidis, spiegando perché, secondo lui, l'attore ha trionfato al televoto finale.

Lunedì 27 giugno si è conclusa l'Isola dei Famosi 2022, Nick Luciani è finito al sesto posto, primo dei finalisti ad abbandonare il programma dopo aver perso al televoto con Mercedesz Henger. Tornato in Italia, si è detto molto felice del suo percorso, ma anche di essere rientrato nel nostro paese "Dopo cento giorni è un sogno riprendere i ritmi della realtà. Sono un'altra persona. Lì sei completamente condizionato in quel contesto e diventa un po' un incubo. Tutti aspettavamo questa uscita anche per mangiare e stuzzicare qualsiasi altra cosa. Riassaporare non solo il cibo, ma anche la famiglia e la musica, ora ripartiamo con i concerti e sono molto felice. Abbiamo più di 80 date per tutta l'estate", ha detto a Gennaro Marco Duello di Fanpage.

Il reality non era iniziato al meglio per Nick, pronti via aveva perso il suo compagno di viaggio, Silvano Michetti era stato squalificato per aver bestemmiato appena messo piede sull'Isola "L'uscita di Silvano mi ha spiazzato. Eravamo appena entrati e già eravamo disturbati da pizzichi dei mosquito e da una situazione di squilibrio, perché c'erano naufraghi che non conoscevamo - ha commentato il cantante - Potevamo spalleggiarci soprattutto all'inizio, poi la sua uscita ha cambiato le carte in tavola e sono stato molto chiuso sulle prime. È stato complesso creare un rapporto sulle prime battute".

Il vincitore del programma è stato Nicolas Vaporidis "Ha avuto per tutto il tempo questo atteggiamento da capetto, non mi è mai piaciuto" ha affermato Nick che poi ha spiegato come mai, secondo il suo parere, il pubblico ha scelto Nicolas al televoto finale "ha lavorato di strategia. Io non l'ho mai fatto e per questo il pubblico ha premiato Nicolas proprio perché ha saputo giocare di ruolo. Aveva pure questa parlantina, questo modo di fare particolare. Io mi sono adattato, ho fatto il mio percorso".

Parlando di altri naufraghi, Luciani critica Edoardo Tavassi "mi spiace perché eravamo amici solo che poi ha parlato male di me alla fine. Non l'ho capito il suo atteggiamento". Di Carmen Di Pietro, dice che avrebbe meritato di giocarsi la vittoria finale al posto di Luca Daffrè "sebbene lei cambiava atteggiamento davanti alle camere, anche nei miei confronti. Quando eravamo in disparte, mi chiedeva scusa. Gliel'ho sottolineato, non m'è piaciuto questo aspetto. Però, per il resto, è stata brava e ha creato grandi dinamiche. Anche con suo figlio Alessandro. Magari meritava lei il secondo posto e non Luca".

I naufraghi con i quali Nick ha legato sono pochi, "persone semplici", li definisce, ovvero "Marco Cucolo, Licia, Lory Del Santo e Gennaro Auletto".