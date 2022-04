Isola dei famosi 2022: Silvano de I Cugini di Campagna squalificato per bestemmia

Silvano Michetti ha terminato la sua avventura all'Isola dei Famosi 2022: il batterista de I Cugini di Campagna è stato squalificato per bestemmia. La notizia è stata data da Mediaset attraverso un comunicato stampa con cui il gruppo editoriale si scusa con gli spettatori.

La sorte di Silvano Michetti era segnata, la bestemmia in diretta non è mai stata perdonata in nessun reality. Questa volta, è toccato al batterista del gruppo noto per il brano 'Anima Mia', tornare a casa per un'imprecazione. Mediaset lo ha reso noto attraverso un comunicato stampa in cui si legge: "Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei 'Cugini di Campagna' dall'Isola dei Famosi. È stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un'espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l'episodio inaccettabile".

Silvano Michetti e Nick Luciani, due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna, sono sbarcati sull'Isola nella puntata andata in onda lunedì 4 aprile. Il batterista del gruppo, dopo aver dedicato un brano, cantato a cappella, a Ilary Blasi, rispondendo ad un'affermazione di Alvin "Silvano, ti abbiamo visto arrivare con il barchino" ha replicato "eh, si porco D..".

Mediaset, ha tagliato questa parte nella puntata caricata su Mediaset Infinity, ma questo non è servito a salvare Silvano. Nell'adventure game, in passato, per un analogo motivo, era stato squalificato Massimo Ceccherini. Resta incerta la sorte di Nick Luciani che potrebbe finire su Playa Sgamada.