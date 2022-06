Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi senza freni: “è il trofeo più brutto della storia del reality”

A Ilary Blasi il trofeo consegnato a Nicolas Vaporidis, vincitore dell'Isola dei Famosi 2022, non è piaciuto per niente.

L'Isola dei Famosi 2022 si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis e la consegna del trofeo, una scultura in legno che ad Ilary Blasi non è piaciuta. La conduttrice l'ha definita 'la più brutta della storia del reality', subito ripresa da Alvin, ma vediamo cosa è successo nell'ultima puntata del reality.

Ieri l'Isola dei Famosi ha chiuso i battenti con il gesto simbolico della chiusura della Palapa e lo spegnimento delle luci, momento che è toccato ad Alvin. L'inviato del programma, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, ha diviso la cerimonia in tre momenti., il primo nella zona nomination, il secondo nella zona centrale "dove abbiamo visto i naufraghi ridere, scherzare e litigare", il terzo sulla passerella, do ve l'inviato del programma ha ringraziato le oltre duecento persone che lavorano in Honduras per rendere possibile la messa in onda del programma.

Alla fine del reality, dopo l'esito del televoto, lo stesso Alvin ha consegnato al vincitore il trofeo, una scultura in legno, una sorta di totem non bellissimo. Ilary Blasi, come ultimo atto della sua conduzione della sedicesima edizione del reality, dopo aver festeggiato Nicolas Vaporidis ha detto, riferendosi proprio al trofeo: "il premio è il più brutto della storia dell'Isola dei Famosi, ciao a tutti, buonanotte", lanciando come suo solito la cartellina a terra e abbandonando lo studio, mentre Nicola Salvino e Vladimir Luxuria, i due opinionisti, ridevano stupiti. Alvin dall'Honduras, ha subito replicato "Ma cosa stai dicendo? È un'opera d'arte".

Ieri, 27 giugno L'isola dei famosi è stato il programma più visto del 'Isola dei Famosi: 2.575.000 spettatori, pari al 23.3% di share, hanno scelto di vedere 'ultima puntata del reality, mentre su Rai 1 il film Ben is back è stato visto da 2.144.000 spettatori pari 13.3% di share. Buoni numeri per il programma di Ilary Blasi ma inferiori a quelli dell'ultima edizione seguita da 3.317.000 spettatori. Un calo dovuto forse anche al prolungamento del programma che ha privato il reality di molti dei preferiti del pubblico.