Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi condurrà nuovamente il reality di Canale 5

L'Isola dei Famosi 2022 sarà condotta da Ilary Blasi: la notizia è stata anticipata da TVBlog. Il reality prederà il posto del Grande Fratello Vip 6 che, dopo l'allungamento ufficializzato pochi giorni fa, terminerà il 14 marzo 2022.

L'Isola dei famosi ha debutto nel lontano 2003 su Rai 2, condotta all'epoca da Simona Ventura, la prima edizione del reality fu vinta da Walter Nudo, la finale del 14 novembre 2003 fu vista da 10.451.000 spettatori con uno share del 42,75%, numeri che oggi riesce a fare solo la nazionale di calcio italiana. L'ultima edizione dell'isola è stata vista in media da poco più di 3 milioni di spettatori con uno share del 18,30%, dati non all'altezza dalle aspettative.

Ilary Blasi, reduce dagli scarsi ascolti di Star in The Star, il controverso programma andato in onda a settembre in 5 serate sulla rete ammiraglia di Mediaset, riprenderà il suo posto di conduttrice all'Isola dei Famosi dove lo scorso anno ha sostituito Alessia Marcuzzi. Secondo il portale TVBlog, l'Isola dei famosi sarà profondamene rinnovata "sarà una nuova alba per questo programma prodotto in collaborazione con Banijay. Un'edizione piena di novità e fatta di grandi sorprese che proprio in questo periodo si iniziano a pensare e a programmare".

Lo scorso anno il reality vide Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi affiancare Ilary in veste di opinionisti. La finale per la prima volta, a causa dell'emergenza sanitaria, non fu disputata negli studi di Cologno Monzese ma direttamente a Cayos Cochinos, in Honduras, dove lo youtuber Awed, pseudonimo di Simone Paciello, fu proclamato vincitore dall'inviato Massimiliano Rosolino. Il concorrente napoletano sconfisse al televoto finale Valentina Persia e Andrea Cerioli, finiti nell'ordine al secondo e al terzo posto.