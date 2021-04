Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi si infuria con i concorrenti: “Siete patetici”

Alcuni concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021 hanno fatto infuriare Tommaso Zorzi: il gruppo dei primitivi ha votato in blocco Giles Rocca negando però che ci fosse un accorso. L'opinionista, supportato da Ilary Blasi, ha letteralmente urlato "Siete patetici!".

Puntate scoppiettante quella del 29 aprile dell'Isola dei Famosi 2021, allo scontro tra i naufraghi si è aggiunto quello tra questi ultimi e lo studio, dove Ilary Blasi e gli opinionisti sono sembrati stufi delle menzogne del gruppo dei primitivi. Uno dei momenti più seguiti dal pubblico è quello delle nomination, ieri il gruppo dei primitivi ha dovuto fare il nome del compagno da mandare al televoto in maniera palese ma poco dopo è scoppiato il caos. Ad uno ad uno i concorrenti hanno nominato tutti Gilles Rocca, a quel punto Tommaso Zorzi ha chiesto di poter intervenire e rivolgendosi ai naufraghi ha detto: "Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei primitivi, si va sempre sullo stesso nome? È noioso, è banale. Ve l'ha chiesto Gilles?".

La prima a rispondere è stata Angela Melillo che ha negato assolutamente che il naufrago avesse chiesto di nominarlo. Ilary Blasi a quel punto ha dato la parola a Miryea Stabile che ha smascherato il gioco dei suoi compagni rivelando: "Semplicemente Gilles ha chiesto a tutti di essere nominato". L'affermazione dell'ex concorrente de La Pupa e il secchione ha fatto infuriare Tommaso Zorzi, come si vede nella clip: "ma basta voi volete prenderci per il cu.o, siete banali, siete patetici, ma ragionate con la vostra testa". Anche la Blasi si è unita alle critiche di Zorzi affermando: "siete bugiardi, fino alla fine".

L'affermazione della Stabile ha scombussolato i piani dei suoi compagni che hanno provato a difendersi, Gilles Rocca ha detto di essere giunto al limite, di essere svenuto prima della puntata e che solo per questo i suoi compagni hanno deciso di nominarlo: "Nessuno ha chiesto niente. Abbiamo parlato da persone che si vogliono bene, hanno capito il mio stato d'animo Non c'è niente da nascondere. Quando una persona si rende conto di essere arrivato al capolinea deve vergognarsi di dirlo? Io non sto bene. Io in questo momento credo di aver finito tutte le energie. Io sono svenuto prima, non sono stato bene, sono collassato, ho vomitato. Sono stato male, mi sento depresso. Vengono criticati perché mi danno una mano?".

La discussione ha avuto una vasta eco sui social, la stragrande maggioranza degli utenti si è detta stufa del comportamento del gruppo, qualcuno addirittura vorrebbe salvare Rocca dal televoto per 'punirlo' e farlo restare ancora sull'isola. Marco Maddaloni, che in quest'edizione ha partecipato al reality poche settimane come supporto a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo su Parasite Island, nelle sue storie di Instagram commentando le parole del gruppo dei naufraghi ha affermato: "come direbbe il grande Emilio Fede che figura di me.da"