Isola dei Famosi 2021: Iva Zanicchi abbandona lo studio e corre al pronto soccorso

Iva Zanicchi ha dovuto abbandonare lo studio dell'Isola dei famosi 2021 per un malore: la cantante ha avuto una reazione allergica per la puntura di una vespa.

Iva Zanicchi ieri sera ha abbandonato lo studio in diretta all'Isola dei famosi 2021: la cantante aveva la febbre e la mano gonfia dopo essere stata punta da una vespa. Nel pomeriggio ha aggiornato lei stessa i follower sul suo stato di salute.

Continua la maledizione dell'Isola dei Famosi 2021, dopo i numerosi ritiri per infortunio ora anche Iva Zanicchi, uno dei tre opinionisti che affiancano Ilary Blasi in studio, ha dovuto lasciare il programma durante la diretta di venerdì 7 maggio. Iva Zanicchi dopo circa due ore di trasmissione ha fatto sapere di voler andare via, Ilary Blasi le ha chiesto di mostrare entrambe le mani alla telecamera e la sinistra era visibilmente gonfia e arrossata, come potete vedere in questo video.

La cantante ha spiegato cosa le era successo "Sono stata punta da una vespa. La mano mi fa male. Ho anche un po' di febbre, vorrei tornarmene a casa", ha detto Iva che poi ha specificato che il medico in studio le aveva consigliato di andare al Pronto Soccorso per un controllo. Iva Zanicchi poi ha provato a tranquillizzare tutti "Se non farò troppo tardi tornerò, altrimenti ci vediamo direttamente nella puntata di lunedì", ha detto mentre lasciava lo studio accompagnata dal 'collega' opinionista Tommaso Zorzi.

Nel pomeriggio la stessa Iva Zanicchi su Instagram ha pubblicato una foto della mano per informare sul suo stato di salute, che fortunatamente è migliorato, nella caption infatti si legge: "mi state chiedendo in tanti della mano, eccola, mi sto riprendendo un bacio"

Si parlava di maledizione dell'isola dei Famosi perché ad oggi sono ben 4 i naufraghi che hanno lasciato il reality per infortunio: Ubaldo Lanzo per un problema ai denti, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, si sono ritirati per problemi all'occhio e l'ex calciatore Paul Gascoigne e tornato in Italia per un problema alla spalla. A loro si aggiungono Beppe Braida, costretto a rientrare in Italia dopo aver saputo che il padre era ricoverato in ospedale e Ferdinando Guglielmotti, ritiratosi dopo aver accettato di rimanere su Parasite Island.