Isola dei famosi 2021, Ubaldo Lanzo abbandona il reality

Ubaldo Lanzo ha dovuto abbandonare l'Isola dei Famosi 2021: il cromatologo calabrese nell'ultima puntata del reality aveva detto di essere sotto antidolorifici per aver perso due denti nei cinquanta giorni passati in Honduras.

È un'Isola dei famosi contrassegnata dai ritiri: l'edizione 2021 del reality capitanato da Ilary Blasi ha visto uscire fino ad oggi Ferdinando Guglielmotti, ritiratosi dopo aver accettato di rimanere su Parasite Island, Beppe Braida, costretto a rientrare in Italia dopo aver saputo che il padre era ricoverato in ospedale, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, ritiratisi per problemi all'occhio e l'ex calciatore Paul Gascoigne, rientrato dall'Honduras per un problema alla spalla.

La notizia del ritiro di Ubaldo Lanzo è stata data in anteprima da Tvblog, in mattinata dai social dell'Isola era stato data la notizia di un annuncio importante che sarebbe stato rivelato durante il daytime. Il cromatologo calabrese, diventato un personaggio amatissimo dal pubblico grazie anche ai suoi scontri con l'inviato Massimiliano Rosolino, da giorni lamentava dei problemi ai denti. Nell'ultima puntata aveva detto di essere sotto antidolorifici perché durante la sua esperienza sull'Isola ne aveva persi ben due.

Ubaldo Lanzo era uno dei quattro naufraghi finiti in nomination nella puntata di lunedì scorso, per il momento il televoto non è stato annullato e Miryea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia sono ancora a un passo dall'eliminazione. Di Ubaldo si parlerà sicuramente anche domani sera: l'Isola dei famosi 2021 infatti da questa settimana andrà in onda di venerdì per evitare la contemporaneità con Supervivientes.