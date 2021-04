Isola dei famosi 2021, Ilary Blasi stuzzica Akash Kumar: "mi presento visto che non mi conosci"

Ilary Blasi ha stuzzicato subito Akash Kumar arrivato ieri sera per la prima volta nello studio dell'Isola dei Famosi 2021: "piacere sono Ilary", ha detto la conduttrice al modello che aveva affermato di conoscerla solo come moglie di Francesco Totti.

La puntata di lunedì 12 aprile dell'Isola ha visto, tra le altre cose, il ritorno in studio di Akash Kumar, diventato famoso per i suoi tanti nomi, il mistero sul colore dei suoi occhi e le sue uscite dopo le eliminazioni contro gli opinionisti e la conduttrice del programma. A proposito di quest'ultima, il modello aveva detto: "Ma non è vero che ho rancore per Ilary. Se devo dire io non so nemmeno chi sia lei. Perché se non fosse la moglie di Francesco Totti io non saprei nemmeno chi sia".

Dopo quest'uscita, abbastanza infelice, era scontata la replica di Ilary Blasi che subito si è tolta il sassolino dalla scarpa, come si vede in questa clip, appena il modello si è accomodato in studio: "ciao Akash, come va? Benvenuto. Io sono Ilary Blasi, perché mi sa che non mi conoscevi tanto, quindi ho deciso di ripresentarmi, così nel dubbio".

L'ex concorrente ha capito subito che tirava una brutta aria per lui e ha replicato: "Ciao, sono un poco stanco stamattina ho lavorato". Ilary però non ha mollato rispondendo: "Ah, ma che c'hai fatto un favore?".

Subito dopo Akash Kumar ha raccontato la sua brevissima esperienza all'Isola dei famosi 2021: secondo il modello questa brevissima esperienza sull'isola lo avrebbe aiutato a superare i suoi problemi psicologici "sono una persona nuova". Anche in questo caso Ilary è stata pronta a stuzzicarlo di nuovo "_sei una nuova persona? Allora mi devo ripresentare!".

Durante la puntata il modello ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha detto: "ragazzi sono ancora qua, li ho asfaltati", un'impressione poco condivisa dagli utenti che commentavano l'Isola sui social, molti dei quali hanno accusato il modello di aver usato parole come 'ansia' e 'dislessia' per provare a tirarsi fuori dall'imbarazzo. Akash, poco dopo, ha preferito cancellare la storia da Instagram.