Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar polemizza con Tommaso Zorzi che gli ha chiesto delle sue varie identità

Tommaso Zorzi ha fatto perdere le staffe a Akash Kumar chiedendogli conto delle sue varie identità: il concorrente dell'Isola dei Famosi 2021 ha accusato l'opinionista di cercare il trash. Poco dopo il modello ha addirittura chiesto ai compagni di nominarlo perché lui ai reality preferisce i talent show.

La seconda puntata de L'isola dei famosi è stata rivitalizzata dalla polemica tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar. Nei giorni scorsi il web è stato invaso da articoli e filmati sulle varie identità del concorrente del reality: Kumar ad esempio a Ciao Darwin si è presentato come Pablo Romeo, a Temptation Island era Andrea P. Una polemica che fu tirata fuori già ai tempi di Ballando con le stelle da Selvaggia Lucarelli, e anche allora Akash non la prese bene dicendo che Pablo Andreis Romeo era il nome d'arte che gli aveva dato un agente.

Ieri, al momento delle nomination, Ilary Blasi ha chiesto ad Akash come stava, spiegando che lo aveva visto giù per tutta la puntata. Il modello ha confessato che si sentiva molto solo e c'era rimasto male perché gli era stato tolto il ruolo di leader a favore di Elisa Isoardi. Subito dopo Ilary ha passato la parola a Tommaso Zorzi che gli ha chiesto conto della voce che girava sul web sui suoi plurimi nomi, come potete vedere in questo video. "Volevo un attimo chiarire, pare che tu abbia più nomi?" ha detto l'opinionista al modello che è partito in quarta: "Vabbè se vuoi fare la polemica di Selvaggia (Lucarelli) che è già stata fatta a Ballando con le Stelle, non voglio farla qua. E' tutto su Google. Ho già chiarito in un altro programma di talent, non reality che lo trovo trash, non c'ho voglia di questa roba di reality, questa polemica non la voglio fare. Non lo faccio qua. Ho un nome e mi chiamo Akash Kumar. Se facciamo ancora 'sta polemica qua, ti lascio la parola. 'Ste robe di reality. Non c'ho voglia. Voglio vivermela serenamente".

La reazione di Kumar è sembrata eccessiva tanto che Ilary Blasi è intervenuta per dirgli che nessuno voleva attaccarlo, era per farsi due risate ma Akash ha continuato a polemizzare, usando frasi sgradevoli verso il programma a cui sta partecipando: "C'è già stata questa roba in un altro talent che avevo fatto. Non lo chiamo reality, lo chiamo talent perché reality lo trovo un po' trash". Il concorrente ha risposto male anche a Iva Zanicchi che scherzando gli ha detto "Io non lo conoscevo neanche come Akash" e lui "Siamo di due epoche diverse".

Poco dopo Akir Kumar ha addirittura chiesto ai naufraghi di nominarlo (in realtà lo avevano già nominato in due del suo gruppo), prendendosela con Zorzi ma anche con il suo gruppo di naufraghi: "deve calare un attimino le ali, parlare in modo decente, ho fuori una carriera che mi aspetta, qui lo possono dire che sono un ragazzo bravo e perbene, io mi sento a disagio e vorrei abbandonare, ho fuori una carriera che mi aspetta, qui con i ragazzi non mi trovo, ho già vinto la mia Isola, ho già vinto con me stesso".

Ilary Blasi gli ha ribadito che nessuno lo ha attaccato, che gli era stata fatta solo una domanda per ridere su un argomento che lo riguardava e poi gli ha assicurato che in Italia c'è tanta gente che tifa per lui.

E meno male che nessuno gli ha detto che a Pomeriggio 5 si parla ogni giorno della sua operazione agli occhi per farli diventare blu.