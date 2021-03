Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi perde la pazienza in diretta con Akash Kumar

Ilary Blasi, stanca dei capricci di Akash Kumar, che non ha voluto continuare il percorso all'Isola dei famosi 2021, ha perso la pazienza, invitandolo seccamente a tornare in Italia.

Ilary Blasi ha proprio perso la pazienza all'Isola dei Famosi 2021 quando Akash Kumar ha deciso di abbandonare il reality: la conduttrice non ha preso bene le motivazioni del modello e si è detta rammaricata di aver scelto lui togliendo il posto a qualcun altro che avrebbe fatto meglio.

La terza puntata de L'isola dei famosi 2021 ha regalato agli amanti di Ilary Blasi la classica "asfaltata" al concorrente a cui la conduttrice ci aveva abituati nelle edizioni del Grande Fratello che aveva condotto. Vittima di turno è stato Akash Kumar, che con i suoi modi e le sue parole ha dato il fianco alla sfuriata della Blasi.

Andando con ordine, Akash Kumar ieri era in nomination contro Angela Melillo, il modello è stato eliminato perchè il 76% del pubblico lo ha voluto fuori dal reality. Akash quindi ha abbandonato l'isola principale e, come tutti gli eliminati, è stato portato a Parasite Island, dove ad attenderlo c'erano Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. Kumar poteva restare continuando la sua avventura sull'isola, un piano B per rientrare in gioco.

Il naufrago ha detto subito di non voler continuare, a provare a convincerlo sono stati in primis Ubaldo e Fariba che ce l'hanno messa tutta per magnificargli le bellezze dell'isola dei 'parassiti'. Subito dopo è stata Ilary Blasi a provarci, coadiuvata dai tre opinionisti, ognuno con un argomento diverso ha spiegato che abbandonare il reality in questo momento, dopo solo sette giorni, sarebbe stata un'enorme sciocchezza, come potete vedere in questo video.

Akash Kumar ha ringraziato tutti ma ha insisto "io la mia isola l'ho già vinta" ha detto ripetendo uno dei grandi stereotipi dei reality. Subito dopo ha detto la frase che ha fatto arrabbiare Ilary ed Elettra Lamborghini. Kumar ha affermato che prima di partire si era prefissato di rimanere pochi giorni sull'isola, a questo punto la Blasi si è infuriata: "Mi dispiace perché tu volevi fare quest'isola e noi abbiamo scelto te. Abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro che magari l'avrebbe fatta più volentieri. Sicuramente meglio di te".

Subito dopo Ilary gli ha chiesto ufficialmente se restare o andare via, quando il modello ha ripetuto che voleva abbandonare il gioco la conduttrice, visibilmente seccata, gli ha detto: "Ok perfetto, prendi il sacchetto e torna in Italia. Ciao Akash!", mancava poco al "buona vita" detto a Fabrizio Corona dopo una memorabile sfuriata al Grande Fratello, l'iconico saluto è stato sostituito da quello di Elettra che gli ha urlato "Salutami a soreta".