Isola dei Famosi 2021: Awed vince il reality battendo Valentina Persia

Awed è il vincitore della quindicesima edizione de L'isola dei famosi 2021: nell'ultima puntata lo youtuber napoletano è riuscito a spuntarla battendo al televoto finale prima Andrea Cerioli e poi Valentina Persia.

La cerimonia dello spegnimento delle luci nella Palapa da parte di Massimiliano Rosolino dà il via alla parte finale della quindicesima edizione de L'isola dei famosi, un reality contrassegnato da mille difficoltà, tra infortuni di concorrenti e problemi legati all'attuale situazione sanitaria.

Ieri, per la prima volta nella storia del programma, il vincitore non è stato decretato nello studio di Milano ma in Hondurasds. Alla fine a spuntarla è stato Awed, nome d'arte di Simone Paciello, youtuber e influencer napoletano di 24 anni. Awed nella puntata finale ha superato al televoto prima Matteo Diamante, poi Andrea Cerioli e, dopo aver battuto la comica Valentina Persia, è stato proclamato vincitore dell'Isola dei famosi 2021, come potete vedere in questo video.

L'ultima puntata è stata caratterizzata da una serie di sorprese ai concorrenti arrivati in finale: Ignazio Moser e Andrea Cerioli hanno potuto incontrare le loro fidanzate Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione. Awed ha incontrato il fratello Daniele, che vestito da cuoco gli ha servito la tanto desiderata parmigiana di melanzane, il piatto preferito dal vincitore.

Prima della proclamazione Ilary Blasi ha chiesto ai due finalisti di fare una dedica particolare, Awed ha detto: "mi piacerebbe dedicarlo a chi si sente insicuro, a chi si è sempre sentito escluso, a chi non fa parte di compagnie". Poi rivolto ai giovani li ha invitati a credere nei propri sogni, anche se sembrano impossibili da realizzare: "credete nei sogni, nelle cose più impossibili. Non arrendetevi mai".