Isola dei famosi 2021, Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli nudi nelle acque dell'Honduras

La semifinale de L'Isola dei famosi 2021 regala un inaspettato momento hot agli spettatori: Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli si sono tuffati nudi nelle acque honduregne, ripresi dalle telecamere, senza nessuna censura.

L'isola dei famosi 2021 volge a termine e fino ad oggi nessuno si era ancora tuffato nudo nelle acque honduregne, a differenza di quanto è successo nella versione spagnola del programma dove il nostro Gianmarco Onestini sin dai primi giorni si è spogliato a favore di telecamere per fare il bagno. Nelle passate edizioni del reality era prevista una Playa Desnuda dove i concorrenti potevano rimanere solo a condizione di spogliarsi, tra i naufraghi che all'epoca accettarono di restare ci sono stati Cecilia Rodriguez, Brice Martinet e Rocco Siffredi.

Ieri sera anche l'edizione 2021 dell'Isola dei famosi ha avuto i suoi due primi nudisti: su Cayo Paloma Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, su proposta della modella, hanno deciso di trascorrere una giornata inventando giochi sulla spiaggia.

Dopo aver fatto il classico ruba bandiera, i due naufraghi hanno organizzato una partita a bocce: la posta in palio, questa volta su proposta da Roberto, era un bagno nudi. Beatrice ha perso, ma mentre si spogliava ha chiesto a Roberto di imitarla e, come si vede in questa clip, i due si sono gettati nelle acque honduregne completamente nudi, il tutto ripreso dalle telecamere.

"Il bagno mi ha fatto sentire libera, finalmente viva", ha detto Beatrice nel confessionale. Di diverso avviso Ciufoli: "Quel tuffo nudo insieme a Beatrice mi ha provocato un mezzo infarto, veramente un mancamento", ha commentato. Aggiungendo: "Che invidia il fidanzato, bravo!".