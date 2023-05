Isabelle Huppert e Finn Wittrock nel cast del thriller Free Radicals

Isabelle Huppert e Finn Wittrock saranno i protagonisti del thriller Free Radicals, un film che si basa sull'omonimo racconto breve pubblicato da Alice Munro sulle pagine del The New Yorker.

Il progetto viene descritto come una storia con un approccio in stile Alfred Hitchcock.

La trama del film

Free Radicals racconterà la storia dell'incontro tra una donna malata (Isabelle Huppert) e un giovane killer in fuga (Finn Wittrock).

Alla regia del progetto ci sarà Xia Magnus (Sanzaru), mentre lo script è stato firmato da Alyssa Polk.

Tra i produttori impegnati nel progetto ci saranno Alexandra Milchan (Tar) e Theo Vieljeux (Monica).

Isabelle Huppert: da Elle a L'avenir, le 10 migliori performance dell'attrice francese

Yohann Comte della casa di produzione Charades ha dichiarato: "Questo velonoso balletto era ovviamente adatto a Charades: un giovane regista di talento come Xia Magnus, un'affascinante donna complessa interpretata dalla grandiosa Isabelle Huppert, circondati dai produttori Alexandra Milchan e Theo Vieljeux. Questo è esattamente il tipo di progetto che stavamo cercando dopo film come Sanctuary".