Isabella Rossellini nel biopic su Wallis Simpson: The Bitter End, il nuovo film diretto da Mike Newell

Isabella Rossellini, di recente nominata all'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel thriller Conclave di Edward Berger, è già pronta per il suo prossimo progetto cinematografico.

La celebre attrice italiana si unirà a Joan Collins nel cast di The Bitter End, prodotto dai John Gore Studios.

Tutti i dettagli del prossimo film con Isabella Rossellini

Il film, diretto dal pluripremiato Mike Newell (famoso per Quattro matrimoni e un funerale) e scritto dalla sceneggiatrice Louise Fennell, racconterà la storia inedita degli ultimi anni di Wallis Simpson, la divorziata americana che divenne duchessa di Windsor dopo aver sposato il re Edoardo VIII e averne provocato l'abdicazione.

Rossellini interpreterà Suzanne Blum, una potente avvocatessa francese e confidente di Wallis Simpson (interpretata da Joan Collins), che si ritrovò coinvolta in un rapporto caratterizzato da ossessione e controllo manipolativo.

"Sono entusiasta di lavorare con l'incredibile Joan Collins e il talentuoso Mike Newell per raccontare questa storia affascinante", ha dichiarato Rossellini. "La sceneggiatura di Louise Fennell ci consente di esplorare in profondità la relazione complessa e tormentata tra queste due donne straordinarie, il loro reciproco impatto e l'eredità duratura che hanno lasciato nella storia".

The Bitter End sarà prodotto da John Gore, Richard Holmes e Francis Hopkinson, con la produzione esecutiva di Hilary Strong, Michael Foster e Percy Gibson. Le riprese inizieranno a maggio 2025 nel Regno Unito, con ulteriori dettagli su casting e membri della troupe che saranno annunciati prossimamente.

"Isabella Rossellini è un talento straordinario, capace di dare vita a personaggi complessi con una profondità e autenticità che affascinano il pubblico e arricchiscono ogni storia che interpreta", ha commentato John Gore.